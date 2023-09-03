慕尼黑直擊／台灣小球員超幸運!拜仁傳奇Effenberg陪看球、送簽名
德甲豪門拜仁慕尼黑今碰上「宿敵」門興格拉德巴赫，上演逆轉勝，雖然上半場陷入0：1落後，但靠著Leroy Sane和Mathys Tel在下半場各進一球，以2：1逆轉，本季3戰全勝，獲得9分積分。
記者廖聿偉/慕尼黑報導
安聯人壽今年特別遴選出3位在2023年安聯小小世界盃表現傑出的U15台灣球員，赴德國慕尼黑參加「安聯MoveNow足球小將夏令營」；今來自各國的小球員參訪拜仁慕尼黑主場安聯球場，同時在高級VIP包廂欣賞時況轉播，還與拜仁傳奇球星Stefan Effenberg一起看球，現場氣氛超嗨。
Stefan Effenberg生涯效力於拜仁慕尼黑8年，共出賽160場、踢進35球，是拜仁著名的球星；賽前他預測拜仁會以2：0獲勝，未料上半場就破功。他笑說，「門興格拉德巴赫並不好對付，但相信拜仁在下半場會調整攻守節奏，有機會後來居上。」果然拜仁在下半場逆轉贏球。
對於小球員的提問，Stefan Effenberg有問必答，他也建議想要披上國家隊戰袍的小球員，「必須一步一腳印，在每個階段都要有所突破、證明自己，並維持鬥志和意志力，才能通過各種考驗，完成夢想。」
談到近代足球的改變，Effenberg認為，過去足球場上有較多的肢體碰撞，但現代足球更強調快速傳導，有很大的不同。
有小球員提問「誰是現役最佳足球員？」Effenberg不假思索地說，「C羅是最好的球員。」但他也補充，「梅西也很不錯，但在我心中還是選擇C羅。」
台灣球員林聖洋、吳國銓和巴湃·嘎當·拉拉格斯看到傳奇球星也非常興奮，還拿到Effenberg的親筆簽名。巴湃直呼，「這個非常值錢，我會好好珍藏。」