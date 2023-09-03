海葵颱風「清晨5點觸陸了」！估下午台東登陸 全台越晚風雨越強
中度海葵颱風今（3）日凌晨五點暴風圈觸陸，根據目前最新的路徑走向，預估將在下午從台東登陸，全台灣從今天開始至週一是影響最大的時候，且今天開始越晚風雨越大。目前氣象局針對16縣市發布陸上颱風警報，本島只有北北基桃沒有列入警戒區範圍，民眾防颱作業一定要及早準備好！
記者張嘉哲/綜合報導
根據氣象局資料，海葵今天早上5時中心位置在台東的東方約190公里之處，以每小時19轉7公里速度，向西轉西北西進行，近中心最大風速每秒40公尺，7級風平均暴風半徑180公里。其暴風圈已經接觸到陸地，預估在下午從台東登陸，週一清晨至上午可能在南高屏一帶出海。
📍陸上颱風警報：宜蘭、花蓮、台東、新竹、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、澎湖等。
📍海上颱風警報：台灣東北部海面、台灣東南部海面、台灣海峽、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。
📍陸上強風特報：基隆北海岸、新北、桃園、新竹、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、宜蘭、花蓮、台東、蘭嶼綠島、澎湖、馬祖地區等。
中央氣象局表示，從今天到週一是颱風影響最劇烈的時候，週二至週三則是颱風外圍環流影響，今天越晚全台灣風雨就越大，東半部有豪雨以上等級降雨；而當颱風通過中央山脈之後，中南部地區就會有大雨以及豪雨降下，民眾防颱作業一定要落實！降低颱風帶來的損害。