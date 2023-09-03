為退出做準備！義大利外長訪中前夕 批「一帶一路」無益雙邊貿易
義大利副總理兼外交部長塔加尼（Antonio Tajani）將於3日至5日展開訪中行程，先前曾有義媒指出，塔加尼此趟任務是為了義大利不再續簽「一帶一路倡議計畫」做好準備。就在啟程前夕，塔加尼直言，自加入中國「一帶一路倡議計畫」4年來，義中雙邊貿易並未如預期般有所改善。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《路透社》報導，塔加尼在啟程前往中國之前，於「歐洲諮詢聯盟-安博思」（The European House-Ambrosetti）論壇指出「絲路（一帶一路）並沒有為我們帶來預期的結果」，「我們將必須進行評估，國會必須決定是否繼續參與。」
報導指出，義大利前任政府在2019年時，不顧美國反對，成為第一個加入中國基礎建設倡議一帶一路的主要西方國家，加入協議將在2024年3月到期。外界認為，羅馬政府極不可能續簽一帶一路，而義大利必須在今年12月前正式退出，否則效期將自動展延5年。
塔加尼預計在2日下午啟程，前往北京進行3天的訪問。先前塔加尼曾透露，義大利並非對中國有偏見，而是希望增加對中貿易，但發現一帶一路倡議效果有限，而其他未與中國簽署一帶一路的歐洲國家，對中貿易增幅反而更大，以至於義大利將會審慎考慮，並做出決定。