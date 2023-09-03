海葵颱風強度到巔峰！「最新分區重點」一次看 12縣市豪大雨特報
中度颱風海葵來勢洶洶！今（3）日清晨暴風圈已經觸陸，預計下午從台東登陸，而海葵颱風在登陸前因為環境有利，雲系變得紮實不少，未來仍然有稍微增強的空間，如果沒有再增強，現在已經是海葵颱風最強時刻，全台灣風雨越晚越強，氣象局也針對9縣市發布豪大雨特報，並且列出全台分區影響重點，民眾防颱作業務必落實！
記者張嘉哲/綜合報導
台灣颱風論壇｜天氣特急在臉書表示，過去短短幾個小時，由於乾空氣減少、垂直風切減小、海水熱焓量高等環境有利因素，海葵颱風的雲系變得紮實不少，在接近台灣的這段過程，它的強度還會不斷地增強，有機會來挑戰中度颱風的前段班，不到登陸前最後一刻絕不放棄！是個很勵志的颱風！
中央氣象局從今天到週一是颱風影響最劇烈的時候，週二至週三則是颱風外圍環流影響，今天越晚全台灣風雨就越大，花蓮、台東早上開始風雨增強，下午轉為劇烈；宜蘭地區風雨增強、豪雨不斷；恆春半島風雨逐漸增強；北部地區有強陣風、間歇大雨；中南部地區沿海風大、山區開始下雨，下五起風雨逐漸增強；澎湖、金馬地區則是有較強陣風。
中央氣象局（3）日早晨針對多個縣市發布豪大雨特報，民眾防颱作業千萬不要輕忽！
📍大豪雨特報：宜蘭縣山區、花蓮縣、台東縣山區
📍豪雨特報：宜蘭縣、台東縣、蘭嶼綠島
📍大雨特報：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、台中市山區、高雄市山區、屏東縣山區、恆春半島
📍陸上颱風警報：宜蘭、花蓮、台東、新竹、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、澎湖等。
📍海上颱風警報：台灣東北部海面、台灣東南部海面、台灣海峽、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。