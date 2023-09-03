海葵颱風直撲！「全台風雨變化」1圖看懂 週一還有機會放颱風假
海葵颱風（國際命名：Haikui）路徑從台灣東部直撲，中央氣象局表示，今（3）日清晨5點，海葵暴風圈已經觸碰台東陸地，颱風中心預計下午將登陸，今明（4）日兩天風雨最為劇烈，而明日是否還有放颱風假的可能，預報員曾昭誠指出，明日海葵暴風圈尚未完全脫離，目前陸上警報範圍仍涵蓋新竹以南及宜花東，實際情況仍要看最新的「風雨預報」，決定權仍掌握在地方政府手上。
記者張志浩/綜合報導
海葵颱風直撲，針對全台各地的風雨變化，天氣風險公司說明，花蓮、台東首當其衝，風雨最劇，今日上午起就要嚴防強風豪雨，尤其在颱風登陸點的北側，可能出現極端的強風。 台南、高雄、屏東今日上午前沒有明顯風雨，但在颱風登陸後，南台灣風雨會快速增強，尤其明日下午前，颱風中心就在南台灣上空，需嚴防強風豪雨，山區也會有持續性的大雨，並且雨勢會持續到週二（9月5日）。
天氣風險公司指出，基隆、宜蘭等東北角地區，雖然沒在海葵颱風的暴風圈內，但位於颱風環流的迎風面，今日白天起也有一陣一陣的強風驟雨。大台北地區則同樣在颱風暴風圈接近至颱風登陸前後，也就是今日白天，有一陣一陣的強風驟雨。澎湖則在明日海葵颱風進入台灣海峽後，風雨開始轉強，有一陣一陣的強風驟雨，持續至週二。
氣象局預報員曾昭誠表示，台灣本島目前除了基隆市、台北市、新北市和桃園市未納入陸上警戒範圍之外，其餘縣市通通都要留意海葵颱風暴風圈可能入侵，各地是否放颱風假，氣象局稍晚會依序提供明日上午及下午的「風雨預報」讓各縣市政府參考，不過只要暴風圈有觸及該縣市，都不排除停班停課，地方政府會依颱風破壞程度判斷。