發現太魯閣亡者遺骨！王薇君遭質疑造假 她反轟：懷疑我就去告發
上月31日，交通部邀請日本鐵道安全專家，前往台鐵富岡基地，複勘太魯閣號事故列車，不料，「太魯閣的眼淚」發言人王薇君，卻在車廂內發現罹難者的頭蓋骨，更離譜的是，隨著鑑識人員搜查，共發現18片遺骨及2顆牙齒，引發社會震驚。不過卻有人質疑王薇君造假，對此，本月2日，王薇君於臉書PO文表示「外界對我的任何質疑和指責，我根本不在乎，我只在意亡者，其餘的，隨你們想如何解讀及猜測」，更強調「檢警已積極偵辦此案，若懷疑我，快去地檢署告發我」。
記者林盈君／綜合報導
據了解，8月31日，台鐵邀集日本專家學者及「太魯閣的眼淚」發言人王薇君，前往台鐵富岡基地複勘太魯閣號事故列車，沒想到竟然意外發現遺者的頭蓋骨。事後王薇君受訪表示，如果一直未能有明確救災指引，可能還是會有亡者無法完整回家，並一度哽咽。但卻有人質疑王薇君「造假」，認為此事件太過巧合。
2日，王薇君於臉書發文反擊，強調「外界對我的任何質疑和指責，我根本不在乎，我只在意亡者，其餘的，隨你們想如何解讀及猜測」，更表示「我難過的是，為什麼到了現在，2年多過去了，這位亡者祂才有勇氣讓我發現祂的遺骸，然後讓我帶祂回家，祂在事發至8月31日的881天中，到底承受了多少驚恐和驚嚇？」，最後她提到「檢警已積極偵辦此案，若懷疑我，快去地檢署告發我」。