海葵颱風疑似「長針眼」！速度減慢恐變強颱 登陸台灣前開大絕
海葵颱風（國際命名：Haikui）預估今（3）日下午將登陸台灣，終結4年無颱風登陸紀錄，不過臉書天氣粉專「觀天氣看氣象」卻指出，目前情況「不太妙」，因為海葵颱風疑似開出針眼，不僅未來幾個小時移動速度將明顯放慢，強度更有可能快速爬升，甚至不排除成為強颱，颱風動態相當詭譎。
記者張志浩/綜合報導
「觀天氣看氣象」指出，海葵颱風疑似開出針眼，T值迅速往上飆升，預測可達120kts，相當於強烈颱風等級，中央氣象局預測接下來移動速度將明顯放慢，加上海葵目前處於高海水熱含量的海域，更讓海葵有快速增強的空間。
「觀天氣看氣象」說明，由於海葵颱風移動速度減慢以及逐漸接近陸地，地型的影響更增加了接下來移動方向的不確定性，登陸時間也可能稍延後。對此中央氣象局預報員劉宇其指出，海葵颱風應該會以中颱強度接近台灣，之後路徑穩定朝西北西前進，暴風圈明天傍晚有望脫離本島，並逐漸通過台灣進入海峽，陸警則有可能週二（9月5日）清晨解除。
中央氣象局也解釋，颱風強度的估算，目前各國颱風作業單位普遍採用「衛星影像的統計類比法」，利用紅外線色調強化雲圖與可見光雲圖，分析雲貌特徵、過去發展變化與雲頂溫度分布情形，來判別颱風強度，此方法估計的颱風強度就用「T值」代表，輕度颱風T值約 2.5至3.5，中度颱風T值為約 4.0至5.5， 強烈颱風T值則超過 5.5 以上，T值最大為8。