稱柯文哲真正想合作的是郭台銘 邱毅分析：政黨票效益全歸民眾黨
鴻海創辦人郭台銘宣布獨立參選2024總統後，不斷喊話盼與國民黨、民眾黨總統參選人侯友宜、柯文哲談合作，爭取在野陣營勝利。三方還未坐下來談時，前立委邱毅昨在臉書發文分析，柯文哲真正想合作的對象應是郭台銘。他認為，郭沒有複雜政黨，柯郭合作政黨票效益全歸民眾黨，民眾黨不分區立委席次可大為增加。
記者翁子竣／台北報導
邱毅昨在臉書發文說，沒有郭台銘參與大選時，柯文哲穩定領先侯友宜一段差距，雖落後於民進黨總統參選人賴清德，但如果出現棄保，仍有一搏取勝可能，所以不想與人合作。至於郭台銘參選後，邱毅表示受傷最大的是柯文哲，支持度下降與賴清德差距擴大，和侯友宜形成麻花，很難出現棄保。
邱毅指出，按理柯文哲選擇侯友宜合作較有可能，但變數國民黨是百年政黨，封建醬缸出來的政黨，侯友宜只能為正，不可能屈居副手，而侯友宜背後的大黨雜音太多，尤其是金小刀、朱立倫都難對付，柯文哲若與之合作，「他的民眾黨必走上親民黨泡沫化的老路」，且兩個黨的DNA根本不同，很難合作。
「所以柯文哲雖不拒絕與侯友宜接觸，但他真正想合作的對象應是郭台銘」邱毅說，郭台銘背後沒有複雜的政黨，柯郭合作政黨票效益全歸民眾黨，民眾黨的不分區立委席次可大為增加，郭的財務優勢正好彌補柯的阮囊羞澀。
不過，邱毅直言，變數是郭台銘很急，又很強勢霸道，過度的緊迫叮人，咄咄逼人，使柯文哲不滿，兩人幾次不自然會面始終「相見不歡」。
最後，邱毅分析，「三人賽局」中只要有兩人達成合作，第三人必被邊緣化，成為棄保對象；最近郭台銘的逼宮行動，雖令柯文哲不快不滿，但是國民黨對郭台銘翻臉像翻書的攻擊，更令人恐懼不安。