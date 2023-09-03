海葵颱風直撲！台鐵今停駛班次一次看　為疏運旅客「恢復2班次」

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡（10:00更新)
為了疏運往臺北=花蓮及花蓮=臺北旅客需要，台鐵宣布9月3日恢復行駛部分列車：
一、 東部幹線
1. 順行列車: 222次對號列車(樹林11:24開)，樹林=花蓮恢復行駛，花蓮=瑞穗間仍停駛。
2. 逆行列車: 219次對號列車(花蓮12:18開)，花蓮=樹林恢復行駛。
🟡根據中央氣象局第11號颱風第13報預測，台鐵9月3日18時前列車行駛概況如下：
一、 西部幹線(基隆=潮州=枋寮間)
1. 逆行列車–
(1)對號列車：自123次(台北站11時58分)後全部停駛，除165次行駛至潮州、271次行駛至彰化。
(2)區間(快)車：正常行駛，視風雨狀況調整。
2. 順行列車–
(1)對號列車：自122次(高雄站12時05分)後全部停駛，除282 次行駛至七堵、126次行駛。
(2)區間(快)車：正常行駛，視風雨狀況調整。
二、東部幹線：
1. 順行列車–
(1)台北往花蓮對號列車: 停駛。
(2)台北往台東對號列車：停駛。
(3)台北往花蓮區間(快)車：停駛。
(4)宜蘭線(八堵=蘇澳新)正常行駛，視風雨狀況調整。
(5)北迴線(蘇澳新=花蓮)區間(快)車：停駛。
2. 逆行列車–
(1)台東往花蓮、台北對號列車及台東=花蓮區間(快)車:停駛。
(2)花蓮往台北對號列車:停駛。
(3)花蓮往台北區間(快)車：停駛。
(4)北迴線(花蓮=蘇澳新=頭城)區間(快)車：停駛。
(5)宜蘭線(蘇澳新=八堵)正常行駛，視風雨狀況調整。
3. 環島列車1次、2次潮州=台東=台北停駛。
三、南迴線各級列車全區間停駛。
四、平溪、深澳、內灣、六家、集集、沙崙線等各支線正常行駛，視風雨狀況調整。
台鐵表示，自發布海上颱風警報起至解除海上颱風警報止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。
📍高鐵
因應海葵颱風來襲，台灣高鐵公司成立防颱應變中心，持續監控颱風動態並依據最新氣象資訊綜合研判，今日全線正常營運，各車次列車依時刻表發車。惟為確保運行安全，颱風期間部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限。
高鐵說，自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間列車車票之旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。
為確保運行安全，若部分路段之風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，如因此延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。