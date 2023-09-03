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海葵颱風進逼風雨轉劇！農業部發布「土石流黃色警戒」348條

▲農業部發布土石流黃色警戒348條、大規模崩塌黃色警戒5處，請民眾多加注意。（資料照片／新北市政府提供）
▲農業部發布土石流黃色警戒348條、大規模崩塌黃色警戒5處，請民眾多加注意。（資料照片／新北市政府提供）

記者許若茵／台北報導

中度颱風海葵來勢洶洶！今（3）日清晨暴風圈已經觸陸，預計下午從台東登陸，氣象局針對9縣市發布豪大雨特報。農業部發布土石流黃色警戒348條、大規模崩塌黃色警戒5處，請民眾多加注意。

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中央氣象局表示，從今天到週一是颱風影響最劇烈的時候，今天越晚全台灣風雨就越大，花蓮、台東早上開始風雨增強，下午轉為劇烈；宜蘭地區風雨增強、豪雨不斷；恆春半島風雨逐漸增強；北部地區有強陣風、間歇大雨；中南部地區沿海風大、山區開始下雨，下午起風雨逐漸增強；澎湖、金馬地區則是有較強陣風。

農業部發布土石流黃色警戒348條，分布於宜蘭縣大同鄉崙埤村、松羅村、英士村、樂水村、太平村、茂安村、四季村、南山村、寒溪村、復興村，南澳鄉金洋村、武塔村、金岳村、碧候村、南澳村、東岳村、澳花村，蘇澳鎮南建里、長安里、蘇北里、聖愛里、聖湖里、永春里、永樂里、朝陽里、東澳里，臺東縣池上鄉錦園村、富興村，海端鄉霧鹿村、海端村、加拿村、崁頂村、廣原村，關山鎮德高里、月眉里、電光里，鹿野鄉瑞豐村、龍田村、瑞和村，延平鄉武陵村、桃源村、紅葉村、鸞山村、永康村，卑南鄉明峰村、初鹿村、美農村、泰安村、利嘉村、東興村、溫泉村、賓朗村、利吉村、嘉豐村，大武鄉大竹村、大武村、大鳥村、尚武村、南興村，太麻里鄉北里村、大王村、金崙村、多良村、香蘭村、華源村，東河鄉北源村、泰源村、興昌村、都蘭村、東河村，成功鎮博愛里、忠仁里、和平里、信義里、忠孝里，長濱鄉三間村、忠勇村、寧埔村，花蓮縣秀林鄉富世村、文蘭村、銅門村、水源村、佳民村、景美村、秀林村、崇德村、和平村，鳳林鎮鳳義里、鳳信里、山興里，富里鄉新興村、永豐村、富南村、豐南村、羅山村、吳江村、萬寧村、學田村，玉里鎮松浦里、觀音里、大禹里、泰昌里、源城里、長良里、樂合里、東豐里，光復鄉大豐村、大馬村、大全村、大興村、大富村、東富村，豐濱鄉磯崎村、新社村、豐濱村、港口村，壽豐鄉池南村、志學村、豐山村、樹湖村、溪口村、米棧村、水璉村、鹽寮村、月眉村等，共3縣市21鄉鎮市區125村里。

另農業部也發布5處大規模崩塌黃色警戒，分布於臺東縣大武鄉大鳥村，花蓮縣富里鄉富南村，臺東縣延平鄉紅葉村等，2縣市3鄉鎮市區3村里。地方政府應進行疏散避難勸告。
 

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