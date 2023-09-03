示警海葵仍有不確定性 蔡英文指示中央地方「將災害降到最低」
海葵颱風襲擊台灣，總統蔡英文今（3）日上午赴中央災害應變中心視察，強調此次颱風來勢洶洶，且根據資料顯示颱風路徑目前仍存在不確定性，千萬不可以掉以輕心，各單位都要加強戒備，中央地方要齊心協力防颱，務必將颱風帶來的災害降到最低。
記者陳威叡／台北報導
蔡英文今日在行政院長陪同下視察中央災害應變中心，聽取報告後裁示，感謝同仁們堅守崗位、進行防災工作，對於海葵颱風，中央氣象局已經發布陸上颱風警報，也預測這將是4年來第一個登陸台灣並穿越中央山脈的颱風，將會帶來豐沛的水氣，尤其適逢年度大潮，有南部縣市已有海水倒灌與積淹水情形，此次面對颱風來襲，沿海低漥地區更要持續謹慎防災。
蔡英文也說明，根據資料顯示，海葵颱風路徑目前仍存在不確定性，指示各單位都要嚴陣以待，啟動各項防颱應變工作，密切關注各項狀況，守護國人的安全，另提醒中央各部會也會跟地方政府保持聯繫，了解各地的需求並提供協助，「務必將海葵颱風帶來的災害降到最低」。
蔡英文也呼籲民眾，要持續留意最新颱風資訊並做好防颱準備，注意自身安全盡量避免外出，更不要進行任何危險的活動，而這段時間台灣適逢颱風期，全國各地協助防災的警消、國軍與維持供水供電等民生工作夥伴們都很忙碌，她要代表全體國人感謝國軍及所有救災夥伴。
最後蔡英文再次強調，這次的颱風來勢洶洶，颱風的強度也有增強趨勢，千萬不可以掉以輕心，各單位都要加強戒備，中央地方更要齊心協力地來防颱。