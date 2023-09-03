海葵颱風挑戰中央山脈！「全台風雨時程」一次看　北北基也躲不過

海葵撲台挾強風暴雨！公路總局發布「道路預警封閉、災情統計」

▲海葵颱風中心預計在今（3）日下午從台東登陸，目前陸上警報範圍遍及新竹以南、東半部地區，請民眾務必做好防颱準備。（圖／中央氣象局提供）
▲海葵颱風中心預計在今（3）日下午從台東登陸，目前陸上警報範圍遍及新竹以南、東半部地區，請民眾務必做好防颱準備。（圖／中央氣象局提供）

記者林盈君／綜合報導

今（3）日凌晨5點，中颱「海葵」暴風圈觸陸，根據最新的路徑走向，預估將在今天下午從台東登陸，且越晚風雨越大，目前，氣象局針對16縣市發布陸上颱風警報，宜蘭、台東山區及花蓮有局部豪雨或大豪雨；基隆北海岸、大台北地區、恆春半島及桃園、新竹、台中、高雄、屏東山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。而因海葵颱風來襲，公路總局道路預警封閉、災情統計截至今日上午8時00分止，相關道路通阻訊息如下：

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(一)預警性封閉路段2處：

1. 台7線47.4K~85.5K (巴陵~百韜橋)，已於2日14時實施預警性封閉，後續視風雨狀況開放通行。
2. 台20線149K~198K(向陽至初來)，於今(3)日8時進行預警性封閉，後續視風雨狀況開放通行。

(二)道路災情1處：

1. 台7甲10.4K(留茂安路段)土石泥流，單線雙向通行。

以下路段視風雨情形，本局不排除實施預警性封閉：

1. 台7線北橫公路85K至94k(百韜橋至牛鬥)。
2. 台7甲線中橫公路宜蘭支線0K~50K(百韜橋至勝光)。
3. 台8線中橫公路114.6K~184.5K(關原~太魯閣)。
4. 台9線蘇花路廊124.5K~165K(南澳~崇德)。
5. 台11甲線光豐公路4K~16K(光復~豐濱)。
6. 台20線南橫公路93K~98.7K(勤和~復興)，預計於11時預警性封閉。
7. 台23線東富公路6.9K~25.1K(東河~富里)。
8. 台24線27.4K~37.3K(德文路口~神山) ，預計於14時預警性封閉。
9. 台29線11K~23K(那瑪夏~五里埔)，預計於11時預警性封閉。
 
公路總局籲請用路人密切注意路況，提早規劃行程預作應變準備，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要，請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，公路總局將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情。

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