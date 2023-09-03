海葵撲台挾強風暴雨！公路總局發布「道路預警封閉、災情統計」

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1. 台7線47.4K~85.5K (巴陵~百韜橋)，已於2日14時實施預警性封閉，後續視風雨狀況開放通行。
2. 台20線149K~198K(向陽至初來)，於今(3)日8時進行預警性封閉，後續視風雨狀況開放通行。
(二)道路災情1處：
1. 台7甲10.4K(留茂安路段)土石泥流，單線雙向通行。
以下路段視風雨情形，本局不排除實施預警性封閉：
1. 台7線北橫公路85K至94k(百韜橋至牛鬥)。
2. 台7甲線中橫公路宜蘭支線0K~50K(百韜橋至勝光)。
3. 台8線中橫公路114.6K~184.5K(關原~太魯閣)。
4. 台9線蘇花路廊124.5K~165K(南澳~崇德)。
5. 台11甲線光豐公路4K~16K(光復~豐濱)。
6. 台20線南橫公路93K~98.7K(勤和~復興)，預計於11時預警性封閉。
7. 台23線東富公路6.9K~25.1K(東河~富里)。
8. 台24線27.4K~37.3K(德文路口~神山) ，預計於14時預警性封閉。
9. 台29線11K~23K(那瑪夏~五里埔)，預計於11時預警性封閉。
公路總局籲請用路人密切注意路況，提早規劃行程預作應變準備，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要，請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，公路總局將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情。
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