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柯文哲稱「比藍綠乾淨」　林俊憲諷：民眾堂刑度柯氏量表真清晰

▲民眾黨主席柯文哲稱「再怎樣也比國民兩黨乾淨」，林俊憲強調民進黨只要起訴就不能參選，諷「民眾堂刑度柯氏量表真清晰了」。（圖／記者嚴俊強攝）
▲民眾黨主席柯文哲稱「再怎樣也比國民兩黨乾淨」，林俊憲強調民進黨只要起訴就不能參選，諷「民眾堂刑度柯氏量表真清晰了」。（圖／記者嚴俊強攝）

記者陳威叡／台北報導

民眾黨近日來爆出台南黨部青年部總召尤信元，因妨害風化案遭判刑，另雲林黨部多位成員都有前科。對此民眾黨主席柯文哲稱「再怎樣也比國民兩黨乾淨」。民進黨立委林俊憲表示，民進黨條款就是須經黨內選舉的黨公職，若犯下重傷害、組織犯罪、洗錢、貪污等罪名者，只要起訴就不能參選，「這是與民眾堂最大的差異」，諷「民眾堂刑度柯氏量表真清晰了」。

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對於遭爆民眾黨多位成員有前科，柯文哲回嗆「再怎樣也比國民兩黨乾淨多」。林俊憲表示，前陣子民進黨才被民眾黨發言人批評「反黑反到底」、「不給更生人機會」，難道又有人在墊高自己？

林俊憲說，最好笑的是，柯文哲又親口說「曾犯1年以上5年以下的不得擔任區域主任」，但又說「所以我們很多那種，比方說1年以下這種，比方說3個月，或是他已經年代久遠，超過5年的。」這下民眾堂的刑度柯氏量表算是很清晰了。

林俊憲表示，再回頭看民進黨條款，任何需要經過黨內選舉的黨公職，若犯重傷害、組織犯罪、洗錢、貪污等多項罪名者，只要起訴就不能參選，甚至還沒到判刑定罪，所以沒有什麼幾年的問題，「這是我們跟民眾堂最大的差異」。

林俊憲指出，所以柯文哲說的「再怎麼樣也比藍綠好」，藍的他是不清楚，但比綠好到底好在哪？理性務實科學的拿出證據，要用哪些人是柯文哲的自由，面對輿論批判也是用這些人前早該想到的後果，「不要再拉民進黨來『墊高自己』了，好嗎？」

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