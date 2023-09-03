海葵颱風挑戰中央山脈！「全台風雨時程」一次看　北北基也躲不過

海葵颱風對決台灣！鄭明典：路徑有「小繞一圈」　午後風雨再升級

▲海葵颱風與台灣直球對決，未來與台灣地形之間的交互影響非常複雜，雨勢在午後登陸後會更為加劇。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲海葵颱風與台灣直球對決，未來與台灣地形之間的交互影響非常複雜，雨勢在午後登陸後會更為加劇。（圖／翻攝中央氣象局官網）

記者張志浩/綜合報導

海葵颱風（國際命名：Haikui）今（3）日下午即將登陸台東，暴風圈也已在清晨觸陸，氣象局前局長、任內無任何颱風登陸的鄭明典也透過臉書指出，海葵颱風在過去有「稍微往南逆時針小繞一圈」的跡象，很明顯已開始受到台灣地形的影響，中央氣象局預報中心副主任黃椿喜也表示，目前颱風還有些增強空間，受地形影響路徑可能會南北晃動，午後登陸風雨最為劇烈，但強度也會明顯減弱。

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鄭明典表示，海葵颱風的外圍環流已經環繞台灣，流體都是沿「最容易走的路線」，所以海葵的後續變化，必然會受到台灣地形的影響，而海葵颱風過去在經度123度附近時，有出現「稍微往南逆時針小繞一圈」的情況，這就是台灣地形影響的特徵之一。

▲鄭明典表示，海葵颱風的外圍環流已經環繞台灣，後續變化會受到台灣地形的影響，最近也有出現「稍微往南逆時針小繞一圈」的情況。（圖／鄭明典臉書）
▲鄭明典表示，海葵颱風的外圍環流已經環繞台灣，後續變化會受到台灣地形的影響，最近也有出現「稍微往南逆時針小繞一圈」的情況。（圖／鄭明典臉書）
中央氣象局預報中心副主任黃椿喜則說明，海葵颱風越靠近陸地時，與地形的相互影響會更加明顯，且由於缺乏導引氣流，未來海葵可能會出現南北擺盪的情況，但從台東登陸機率仍是最大，除了東半部風雨會更強外，包括高雄、屏東等西南部地區，風雨今晚也會加劇，海葵暴風圈預估要明（4）日傍晚才脫離台灣本島，週二（9月5日）清晨才有機會解除陸警。

此外，黃椿喜指出，由於海葵颱風的路徑避開前陣子蘇拉颱風久待的海域，因此台灣東部外海的海溫仍適合它增強，但成為強颱的機率相當低，在海葵中心登陸後，整體強度會開始減弱、結構被中央山脈破壞，颱風與地形之間的情況相當複雜，民眾務必持續留意海葵颱風最新動態。

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