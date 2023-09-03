影音／朱育賢MVP邀由規上台最後一舞 為失誤道歉：讓他永遠記得我
樂天桃猿昨（2）日10:1大勝富邦悍將，朱育賢5打數狂敲4安打，賽後獲選單場MVP，他也在站上頒獎舞台後特別邀請日籍投手佐藤由規上台共舞，並向由規表達日前失誤的抱歉之情。
運動中心/綜合報導
朱育賢昨日擔任先發左外野手，單場5打數敲出4支安打，其中有3支長打，更包含1發全壘打，這支全壘打是他本季第12轟，賽後他獲選單場MVP，站上頒獎舞台後他和主持人表示，有想特別邀請的球員，「對他真的很抱歉」，接著邀請日籍隊友由規站上頒獎台共同接受球迷掌聲。
佐藤由規沒能挺過洋將大限，8月30日遭樂天桃猿註銷，而他29日登板，中職生涯初登板也是他的最終戰，當天0.1局失2分，其中1分是因朱育賢失誤所導致的非自責分。
朱育賢當天賽後幾度和由規致歉，他昨日在頒獎台上表示，「由規人很好，他還說因為那顆失誤也讓更多人注意到他」，並開玩笑說「那顆失誤我有錄影下來，讓他永遠記得我，雖然是不好的。」大贊由規是一個認真的好選手，在他身上學習到非常多東西，謝謝他來到樂天桃猿。
由規則說：「能被叫上來我也感到非常訝異，今天朱育賢的打席我每個打席都有拍下來，也非常感謝他找我上來。」
兩人在頒獎台上兩度擁抱，並一起跳在網路提竄紅的舞曲「誓言板求佛」，場面十分歡樂溫馨。
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