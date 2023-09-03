Makiyo狠批前夫軟爛4罪狀！坐月子鬧翻 尪放話：別期望我帶小孩
39歲女星Makiyo（川島茉樹代）去年與醫美股東小金閃婚，男方520在遊艇上浪漫求婚，讓外界相當羨慕，沒想到她懷孕後老公性格大變，在她坐月子期間不照顧家庭，無故搞消失4天、返家後還放話「不要期望我帶小孩」，雙方因性格不合，7月決定離婚，結束1年多短暫婚姻。Makiyo近日上好友小S（徐熙娣）的《小姐不熙娣》節目，狠批前夫沒拿錢回家等4大罪狀，直言單身真的很棒。
記者江芷稜/綜合報導
Makiyo結婚初期，老公小金在《不熙娣》節目讚美她像仙女一樣，貼心伺候三餐，承諾結婚後不會讓她做一件家事，相處非常甜蜜，旁人預測這狀況頂多撐1年，小孩出生後就會不一樣，沒想到小S再度成為大預言家，Makiyo生產後夫妻爆發爭吵，小金氣到離家出走，她不滿表示：「我就是在月子中心知道他有多麼不貼心。」
Makiyo狠批小金的4大罪狀，包括「不顧家裡」、「不穩定」、「不顧小孩」、「愛消失」，對小S抱怨前夫在她生產後不願負責任，「如果有機關槍，我一定要掃射他」，包括在月子中心身體很痛沒人照顧，小金不體貼還逼迫減肥，催促她每天狂喝3500cc的水，希望她快點瘦下來，連買飲料時都只幫Makiyo買冰飲，這對坐月子的媽媽來說是大忌，其他嘉賓聽了都很訝異。
小金在社群平台曬幫老婆Makiyo擦汗照片，看似很愛護妻兒，卻被Makiyo爆料私下變臉，她透露離開月子中心返家後，前夫只顧自己的工作，不能忍受24小時照顧寶寶，她只好把孩子送去台南給婆婆開的育嬰中心照顧，一個禮拜後，她思念兒子想把孩子接回來，前夫卻建議讓孩子留在台南，可以省下尿布和奶粉錢，甚至放話「妳不要期望我要帶小孩」，誇張行徑讓小S忍不住皺眉頭，網友心有戚戚焉說：「生小孩真的很好看清一個男人」、「有些事能忍，但不負責任的人無需忍，越忍悲哀只有自己」。