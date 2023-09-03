藍正龍爆片場動怒！竟因侯彥西「太認真」4天沒吃飯

藍正龍自編自導青春成長電影《成功補習班》，本片改編自他的真實青春人生原創故事。侯彥西擔任片中補習班靈魂人物「小志老師」，角色原型其實就是導演藍正龍的恩師陳俊志；片中侯彥西不只在課堂上教學生怎麼使用保險套，為了呈現病態妝容，他4天沒吃飯讓自己臉頰凹陷、體重低於60公斤，太認真準備演出，被導演藍正龍虧說：「認真到我生氣！」而侯彥西生動還原恩師的傳神演技，也讓導演藍正龍看回放時感到一陣鼻酸。
記者黃雅琪／綜合報導
因為片中需要角色生病憔悴的妝容效果，導演藍正龍原本想說可以靠化妝技術加強，沒想到侯彥西為此還4天沒吃飯，將體重減至不到60公斤，讓導演藍正龍驚訝：「天啊變皮包骨了！侯彥西是個非常努力跟認真的演員，但認真到我是有點生氣。」而侯彥西生動傳神的演技，也讓導演藍正龍忍不住說：「最後有幾顆鏡頭，我好像看到我老師的樣子，會默默地覺得心裡頭酸酸的。」
《成功補習班》故事背景設定在聯考至上的90年代，當時的性觀念還未成熟開放，片中侯彥西不僅在課堂上教導學生談戀愛，還宣導使用保險套來保護自己，超時髦前衛的教師個性，令人印象深刻。
《成功補習班》是導演藍正龍為紀念恩師陳俊志，所創作的電影作品；陳俊志是已故同志紀錄片導演，他所執導的電影《美麗少年》更是首部在台院線放映的LGBTQ紀錄片。《成功補習班》將於9月15日至9月17日搶先舉辦口碑場，9月22日全台上映。