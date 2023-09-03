海葵颱風成「預報員惡夢」！路徑南修近450公里 誤差高於平均5成
海葵颱風（國際命名：Haikui）生成後路徑不斷出現大翻轉，各國預估路徑從原先通過宮古島往長江口，一直修正到從台東登陸，5天內誤差範圍來到450公里左右，中央氣象局預報中心副主任黃椿喜表示，由於海葵颱風生成在兩個「大低壓帶」中間，太平洋高壓又很不穩定，確實讓各國電腦模式都出現難以預測的情況，「此次海葵颱風預報路徑誤差，比平常高了3至5成」，不過路徑確定後，防範風雨仍是現階段最重要的課題。
記者張志浩/綜合報導
針對海葵颱風超大的路徑變動，黃椿喜指出，一般來說颱風都會沿著太平楊高壓南側移動，但「大低壓帶」的環境本就不穩定，加上海葵颱風「前有蘇拉、後有鴻雁」，都讓海葵的移動在前期無法準確預報；此外，若颱風在大低壓帶偏西側的地區發展，環流就會給予颱風往「西南」的力道，路徑也會較明確，但偏偏海葵颱風生成在「大低壓帶」的中間，任何一點環流或高壓勢力變動，都會牽引它的路徑。
黃椿喜提及，颱風在預報上本就會有誤差，目前1天誤差範圍落在70至80公里，5天落在300多公里，這次的海葵颱風實際路徑誤差值還有待統計，但推估誤差比平均值高出3至5成，因此5天大約就出現450公里左右的誤差，不斷往南移的路徑和詭譎的大環境，確實也替預報員帶來不少困擾。
氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興則解釋，民眾本來就會早點了解颱風動向，但以科學角度來看，不斷探究過早的預報資料，在未來一定會有失望的感覺，因為誤差一定會出現，大環境的狀態就是難以捉模；但值得注意的是，今年有對台灣造成影響的杜蘇芮、卡努、蘇拉、海葵，其實都有出現路徑大幅修正的情況，推測可能是聖嬰現象導致大環境出現改變，這些都是後續值得研究的問題。