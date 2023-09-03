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許甫曝內參民調與賴清德僅差5%　柯文哲疑惑：你從哪裡看到的？

▲民眾黨主席柯文哲參觀展覽，被問及內參民調回應以官方為主。（圖／記者葉政勳攝，2023.09.03）
▲民眾黨主席柯文哲參觀展覽，被問及內參民調回應以官方為主。（圖／記者葉政勳攝，2023.09.03）

記者邱新博／台北報導

民眾黨副秘書長許甫2日於媒體節目中公布內參民調，民進黨參選人賴清德跌至約28趴多，民眾黨參選人柯文哲23.9%居第二名，賴、柯差距不到5個百分點。而柯文哲今出席活動是被媒體問及卻僅回應，「你在哪裡看到的？官方無法證實」。

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許甫2日在政論節目中表示，民眾黨在8月29至30日有做一份內參民調，市話70%、手機30%，賴清德在這份民調中沒有那麼強，「沒有到三成，大約是28%多，柯文哲23.9%，雙方差距在5％以內」。

許甫指出，從民調來看，侯友宜與郭台銘變成麻花捲，都大約在11至12%。節目主持人李珮瑄指出，若以7成市話、3成手機做調查，結果應該對傳統藍綠兩黨更有優勢。他說明，該內參民調還特別問手機與市話的使用比例，結果有手機跟市話的民眾約有4成多，只有手機的民眾也佔4成多，只有市話的僅有1成多，所以坊間全市話的民調很讓人懷疑真實性。

而對於內參民調，許甫節目後更發臉書表示，關於內參民調曝光，本來就只能做參考，信不信由人。但他也透漏內參民調的加權統計，關於電話行為部分，僅有市話者：8.5%、市話手機皆有者：44.9%、僅有手機者：46.6%

許甫說，如果此次調查夠準確，若使用全市話民調，將有近半數民意完全無法被調查到。

而此次調查中，手機詢問的樣本數主力大約在30-34歲、35-39歲、40-44歲這三個年齡族群分別佔21%、19%、17%。而如果以市話詢問，70歲以上區間的樣本以上佔高達31%

民眾黨主席柯文哲今赴松菸參觀由媒體所舉辦的展覽，面對媒體追問選舉相關議題，柯文哲一開始都不回應，但問及內參民調結果顯示跟賴清德差距5%以內，會比較好談整合籌碼？柯文哲疑惑的回應，「你是在哪裡看到的？官方無法證實你看到的民調」，似乎黨內與柯文哲不同調。

至於有關美麗島民調、或是柯文哲胞妹柯美蘭傳出要選新竹市立委等議題，柯文哲都未回應。

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