許甫曝內參民調與賴清德僅差5%　柯文哲疑惑：你從哪裡看到的？

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許甫指出，從民調來看，侯友宜與郭台銘變成麻花捲，都大約在11至12%。節目主持人李珮瑄指出，若以7成市話、3成手機做調查，結果應該對傳統藍綠兩黨更有優勢。他說明，該內參民調還特別問手機與市話的使用比例，結果有手機跟市話的民眾約有4成多，只有手機的民眾也佔4成多，只有市話的僅有1成多，所以坊間全市話的民調很讓人懷疑真實性。
而對於內參民調，許甫節目後更發臉書表示，關於內參民調曝光，本來就只能做參考，信不信由人。但他也透漏內參民調的加權統計，關於電話行為部分，僅有市話者：8.5%、市話手機皆有者：44.9%、僅有手機者：46.6%
許甫說，如果此次調查夠準確，若使用全市話民調，將有近半數民意完全無法被調查到。
而此次調查中，手機詢問的樣本數主力大約在30-34歲、35-39歲、40-44歲這三個年齡族群分別佔21%、19%、17%。而如果以市話詢問，70歲以上區間的樣本以上佔高達31%
民眾黨主席柯文哲今赴松菸參觀由媒體所舉辦的展覽，面對媒體追問選舉相關議題，柯文哲一開始都不回應，但問及內參民調結果顯示跟賴清德差距5%以內，會比較好談整合籌碼？柯文哲疑惑的回應，「你是在哪裡看到的？官方無法證實你看到的民調」，似乎黨內與柯文哲不同調。
至於有關美麗島民調、或是柯文哲胞妹柯美蘭傳出要選新竹市立委等議題，柯文哲都未回應。