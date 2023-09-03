限制彩虹！張惠妹大馬禁唱〈彩虹〉 The 1975台上男男吻被轟下台
亞洲天后蔡依林近日在大陸展開《Ugly Beauty》巡迴演唱會，昨（2）日在長沙站開唱時，經典歌曲〈玫瑰少年〉因講述性別議題遭到刪除。而張惠妹日前在馬來西亞開唱時，也因為相同原由，被禁唱〈彩虹〉；The 1975更直接在演唱會挑戰大馬法律，立即被帶走中斷演唱會。
記者薛羽彤／綜合報導
社會風氣逐漸開放，台灣同性戀議題漸漸受到重視，不過並不是每個國家都能接受同性戀，連歌手開唱時也要特別注意。同性戀在馬來西亞屬於非法，可判處20年有期徒刑，天后張惠妹日前在馬來西亞開唱，講述同性戀的歌曲〈彩虹〉禁唱之外，連彩虹系列相關元素，如彩虹旗，也通通禁止攜帶進場。
不僅如此，英國樂團The 1975 日前到馬來西亞音樂節表演時，主唱馬修希利（Matty Healy）在台上與男貝斯手羅斯（Ross MacDonald）上演「男男激吻」，挑戰大馬限制LGBT（跨性別族群）的政策，被大馬政府下令以後不得在本國演出。而預定要來台開唱也臨時於前兩天喊卡，受到牽連的台灣粉絲一同哀號，「台灣沒有像馬來西亞有這些限制，或是這樣的思想，到底為什麼我們要被受牽連」、「可以跟The 1975說我們是亞洲第一個通過同婚的國家嗎。」