能放心狂吼！日本「隔音宅」不怕吵　月租2.5萬近3000人搶爆候補

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一名32歲上班族幾乎每晚都會在YouTube上直播自己玩遊戲，過程中不免伴隨著吼叫，「每當我被敵人擊中時，我就會大吼大叫，即使當時已經三更半夜了。」這名上班族在2022年9月搬進了名為「Musision」的隔音住宅裡，「Musision」即「Music」（音樂）和「Mansion」（大樓）的組合詞語，後者在日本是指公寓大樓。他透露先前曾收過鄰居的噪音投訴，才因此決定要搬進隔音住宅當中。
日本建築的隔音性能會以「D值」（D-value）表示，數值越大、隔音越好。日本建築學會建議公寓的D值為50，而達到55或更高時、被視為「特殊隔音」。所謂的隔音住宅就是D值在70以上，甚至達到85。
東京房地產開發商Livlan自2000年以來一直向市場推銷隔音住宅，目前在東京市區的30棟建案共有727套物件，包括2020年之後完工的14棟建案。自新冠肺炎疫情爆發以後，Livlan一直積極建造隔音住宅，雖然隔音住宅的租金比面積、位置差不多的傳統住宅高出約30％，但仍有2800人等待入住。
過去音樂家大多會與許多音樂學院的學生居住在同一棟大樓當中，演奏樂器時發出的聲音，都只是「彼此彼此而已」。而在隔音住宅出現後，音樂家、音響專家隨即成為了客群，但因為疫情後在家工作的人也多，所以亟需要安靜的環境，所以許多省去通勤時間的人，會願意多付租金入住隔音宅。根據日本住房訊息網站Lifull Home's調查，出於隔音因素考慮買房的人激增80％。
根據租賃網站資料顯示，位於東京都中野區一戶有隔間的約8.7坪物件，月租約為11.85萬日圓（約台幣2.5萬元），而且在東京都僅此一間空房。
不過隔音效果奇佳的話，碰上有人拜訪該怎麼辦？對此，Livlan發言人表示，部分隔音住宅會配有一個開關，當有人按下對講機後就會同步打開室內燈，好讓住戶在享受嗜好時，不會錯過訪客。