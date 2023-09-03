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能放心狂吼！日本「隔音宅」不怕吵　月租2.5萬近3000人搶爆候補

▲歷經新冠累岩防疫時期後，日本民眾對居家隔音的需求上升，更因此帶動「隔音住宅」市場。（圖／翻攝自Livlan）
▲歷經新冠累岩防疫時期後，日本民眾對居家隔音的需求上升，更因此帶動「隔音住宅」市場。（圖／翻攝自Livlan）

國際中心徐筱晴／綜合報導

在注重禮貌的日本，噪音干擾鄰居很可能會遭到左鄰右舍的側目、責難。但在新冠肺炎疫情後，人們待在家中的時間增加，催生出了「隔音市場」，越來越多人在居住時會選擇專業隔音的住宅，不論日夜大聲唱歌、演奏音樂或大喊大叫，都無需擔心影響到鄰居。東京一棟過去專租給音樂人的住宅更大受歡迎，負責的房地產商表示，現在有將近3000人在等待候補入住。

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根據《日經亞洲》報導，日本現在對於隔音住宅的需求不再限於音樂家或其他可能製造巨大聲響的專業人士，由於在新冠疫情大流行期間，鼓勵民眾居家生活，有越來越多普通人不想連在家都小心翼翼，因此也加入搶購隔音住宅的行列。

一名32歲上班族幾乎每晚都會在YouTube上直播自己玩遊戲，過程中不免伴隨著吼叫，「每當我被敵人擊中時，我就會大吼大叫，即使當時已經三更半夜了。」這名上班族在2022年9月搬進了名為「Musision」的隔音住宅裡，「Musision」即「Music」（音樂）和「Mansion」（大樓）的組合詞語，後者在日本是指公寓大樓。他透露先前曾收過鄰居的噪音投訴，才因此決定要搬進隔音住宅當中。

日本建築的隔音性能會以「D值」（D-value）表示，數值越大、隔音越好。日本建築學會建議公寓的D值為50，而達到55或更高時、被視為「特殊隔音」。所謂的隔音住宅就是D值在70以上，甚至達到85。

東京房地產開發商Livlan自2000年以來一直向市場推銷隔音住宅，目前在東京市區的30棟建案共有727套物件，包括2020年之後完工的14棟建案。自新冠肺炎疫情爆發以後，Livlan一直積極建造隔音住宅，雖然隔音住宅的租金比面積、位置差不多的傳統住宅高出約30％，但仍有2800人等待入住。

過去音樂家大多會與許多音樂學院的學生居住在同一棟大樓當中，演奏樂器時發出的聲音，都只是「彼此彼此而已」。而在隔音住宅出現後，音樂家、音響專家隨即成為了客群，但因為疫情後在家工作的人也多，所以亟需要安靜的環境，所以許多省去通勤時間的人，會願意多付租金入住隔音宅。根據日本住房訊息網站Lifull Home's調查，出於隔音因素考慮買房的人激增80％。

根據租賃網站資料顯示，位於東京都中野區一戶有隔間的約8.7坪物件，月租約為11.85萬日圓（約台幣2.5萬元），而且在東京都僅此一間空房。

不過隔音效果奇佳的話，碰上有人拜訪該怎麼辦？對此，Livlan發言人表示，部分隔音住宅會配有一個開關，當有人按下對講機後就會同步打開室內燈，好讓住戶在享受嗜好時，不會錯過訪客。


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