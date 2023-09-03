U18世界盃棒球賽／中華隊對墨拚3連勝 吳總看見球員贏球企圖心
2023年U18世界盃棒球賽中華隊昨（2）日晚間擊敗韓國後，今（3）日中午馬上迎戰墨西哥，由於避免颱風影響，賽程全數提前開打，中華隊面對「晚接午」的考驗，總教練吳柏宏並不擔心球員的精神狀況，他表示從選手的眼神中看到求勝的企圖心。
記者路皓惟/台中報導
由於中颱海葵預計今天下午登陸，中華隊原訂下午2點30分對戰墨西哥提前到中午12點開打，昨日賽後吳總特別叮嚀球員早點休息，談到球員的精神狀況，吳柏宏表示：「球員精神都不錯，從一舉一動就能看出球員贏球的企圖心，每一位很專注在球場上。」
吳柏宏指出，本次中華隊陣中有不少球員有參與上屆U18世界盃的經驗，所以有經驗的球員知道該如何調適「晚接午」的比賽，球隊學長邱鑫、林佳緯、胡孟智，以及隊長王念好也會協助帶學弟，彼此都有很好的默契，把球隊凝聚起來。
台中洲際棒球場現場飄雨，吳柏宏認為雨勢不置於影響球員表現，畢竟台灣球員已經習慣在這樣的天氣下打球，只有再次叮嚀球員在雨天要把動作做更確實，把訓練的東西給表現出來。
本場比賽由「火球男」張峻瑋先發，最快球速可達154公里，吳柏宏認為張峻瑋狀況調整還不錯，只是偶爾會突然控球找不到準心，但他是有能力的投手，有告訴他在比賽時放輕鬆一點。