海葵颱風撲台！下午登陸地點高機率在「3地區」 終結1472天紀錄
海葵颱風（國際命名：Haikui）路徑登陸台灣幾乎已經確定，將在下午打破連續1472天無颱風登陸台灣的紀錄，中央氣象局預報員劉宇其表示，海葵颱風預估會在下午至傍晚這段時間登陸北台東，確切地點高機率落在「長濱、成功、東河」等3個鄉鎮，中午過後各地的風雨會更為劇烈，台東、花蓮更要留意超大豪雨的發生。
記者張志浩/綜合報導
劉宇其提及，海葵颱風越接近台灣，就會受到陸地影響出現些微的南北擺動，因此在下午登陸北台東時，無論是長濱、成功或東河都有機會。目前海葵颱風的暴風圈已經籠罩雲林以南、南投和宜花東地區，陸上警報範圍持續是宜蘭、花蓮、台東、新竹、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、澎湖。
劉宇其指出，雖然海葵颱風在過去3小時強度有略微提升，不過當海葵登陸後，強度和結構會嚴重受到破壞，最快今晚就會減弱為輕度颱風，後續進入台灣海峽後會出先點滯留的情況，最後再慢慢消散，今日特地仍要留意強風驟雨，其中東部和南部最為劇烈。
劉宇其補充，氣象局目前已針對花蓮、台東、宜蘭山區已發布豪雨特報，未來甚至可能達大豪雨，花蓮山區則可能出現超大豪雨，海葵颱風晚上移動到台灣西南方後，南部也會開始有局部大雨或豪雨的出現，一直到明天上午都要特別小心。