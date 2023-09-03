台灣泡麵始祖傳回歸！3款新包裝曝 「蚵仔味細麵」老饕眼睛亮爆
泡麵因為其便利以及便宜的特性，成為不少人正餐以及宵夜的首選，然而隨著時代變遷，泡麵口味不斷推陳出新，勢必也會有產品不斷淘汰，而過去每當網友問到大家最懷念的泡麵是哪款，所屬金車的「漢寶系列杯麵」幾乎每次都是榜上有名，不少老饕都希望金車可以復刻重新上市！沒想到，最近卻傳出敲碗成功，金車的「漢寶系列杯麵」有即將復出的消息，引起熱烈討論。
記者張嘉哲/綜合報導
近日有網友在別人動態看到，金車「漢寶系列杯麵」三種口味的圖片，由於外包裝跟過去不同，看起來有改良過，因此好奇詢問相關工作人員「要回歸了？」朋友則回應「對啊！之後應該在各大通路都會上架」不過確切的上架時間並未透露，讓該網友表示「金車漢寶泡麵系列確定要回歸了」。
事實上，過去在兩年前，這款泡麵就經常被網友討論，當時有網友寫信給金車時，金車就有回應「金車已經有讓金車泡麵重出江湖的計畫，敬請期待」，沒想到等了兩年終於有消息，讓不少老饕紛紛驚呆「金車難道是說到做到嗎！太感動了」、「好期待啊！希望味道不要變太多」、「啊啊！漢寶蚵仔味細麵太懷念啦」、「漢寶蚵仔味細麵一定吃爆的」；不過也有人抱持著懷疑的心態表示「官方都還沒有官宣，看看就好」。
然而實際上有人寄信給金車，金車則回應「謝謝您來函對金車的關懷，僅代表金車向您致謝，金車非常重視每一位消費者的感受，謝謝您對我們的喜愛，金車復產金車泡麵已籌備中，尚無確切上市日期，有關上市詳細訊息待確認後，會公佈於金車官網。」
不過記者再追查相關資訊，發現在「樂天市集」的官網當中，其中「愛買線上購物」當中竟然已經上架三款「漢寶系列杯麵」的商品，但是目前已經無法選購，三款都是顯示「已售完」的狀態，讓不少老饕確信「童年的滋味很可能最近就要回歸！十分期待」，不過民眾也要特別注意，相關消息仍然以金車官方公布為主！