爆超思進口蛋8萬公斤不合格 徐巧芯：政府謀財又害命
政府專案進口雞蛋，目前卻爆出配合貿易商超思去年9月才成立、資本額僅50萬，引發爭議。國民黨台北市議員徐巧芯再爆料，食藥署在今年8月檢測出一批自巴西進口的蛋品質有問題，徐巧芯也批評，這簡直又是一次政府「謀財又害命」的惡質作為。
記者邱新博／台北報導
徐巧芯於臉書貼出一則食藥署8月的報告，超思進口的蛋抽查檢出氟甲磺氯黴素0.021ppm、氟甲磺氯黴素胺0.008ppm，不符合食品安全衛生管理法第15條有關「動物用藥殘留標準」規定；徐巧芯表示，氯黴素因具骨髓毒性，濃度高時恐引發再生性不良貧血和致血癌的疑慮。
她批評，這簡直又是一次政府「謀財又害命」的惡質作為，讓一家奇奇怪怪的公司進口不合食安的蛋到台灣，農業部還要讓國庫虧損變相補貼，政府到底做何居心？令人憂心的是，藥品殘留只有這一批嗎？超思進口了8000多萬顆的雞蛋，會不會有沒有抽驗到但是有殘留的？如果流入市面，農業部要負責嗎？
徐巧芯也列出4問題要農業部回答：第一、巴西蛋品質不佳，為何會在收購名單中？是誰給「超思」公司巴西蛋的收購保證？「超思」的八千多萬顆蛋錢誰付的？每批價格？進口蛋的品質有問題有沒有違約、罰款？
徐巧芯最後表示，這已經不只是貪財疑慮，而是食安問題；台灣的蛋不夠，向國外採購又貴又會致癌的蛋，政府到底有多無能？要請農業部慎重回應。