海葵颱風來了！台東「登陸現場直擊」 2千人幫即時鏡頭狂加油
海葵颱風逐步逼近台灣，全台越晚雨勢越強烈，而這次颱風從台東一帶登陸，不少人好奇當地的狀況到底為何，剛好台東有設置4K觀光即時影像直播，一直以來都拍下不少花東之美，這次颱風來意外又成為另類的觀測直播，短短一小時湧入超過2000名網友來幫鏡頭加油，也被當地的風雨所震撼。
記者張嘉哲/綜合報導
中央氣象局表示，海葵颱風將於下午至傍晚登陸台東，提醒台東各地區，將出現12級平均風或14級陣風以上風力，請立即進入堅固建築物，遠離高架道路、橋梁或天橋、鷹架、窗戶、樹木、汽車或其它可被強風吹起的物品，行車應減速慢行、步行應降低身形注意安全，如位於山區與空曠區域應儘速掩蔽。
然而不少網友好奇台東在地的情況，於是打開台東「三仙台」的4K觀光即時影像直播，結果發現目前現場已經是狂風暴雨，鏡頭被吹的搖搖晃晃，雖然數度有點卡卡的，但目前即時畫面鏡頭仍然頂著海葵颱風的摧殘，截至下午1點，直播間已經湧入超過2000名觀眾。
不少人邊看直播邊幫「鏡頭君」大力加油！「這個鏡頭君太坦了吧，哪一家的啊，超誇張欸」、「風雨大成這樣好嚇到.....鏡頭君竟然撐住了」、「不敢相信鏡頭還沒被吹壞，這個風我聽了都不舒服」、「鏡頭君加油啊！希望能撐過颱風」、「大家集氣幫鏡頭君加油！」
而「東部海岸國家風景管理處」小編也出面一起與大家幫鏡頭君加油互動，不過過程中即時影像有些卡頓的地方，不少人懷疑是不是快壞了，「東部海岸國家風景管理處」則回應「如果現場斷電或是斷網的話，鏡頭君就會休假放颱風假去囉！三仙台鏡頭君加油」。