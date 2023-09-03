《未來少女》熱力應援站開跑！5大好處搶先看 野生少女等你來遇
台灣最夯女團選秀節目《未來少女》即將進入尾聲，相關活動陸續曝光，粉絲們期待許久的「未來少女熱力應援站」將在9/4於三創生活園區開跑，只有持有Fancard的粉絲，就可以享受現場5大好處，不僅更可以和少女們互動合照，場外還有機率遇到野生的少女們，驚喜福利多到爆炸。
記者詹鎰睿／綜合報導
凡是持有Fancard的鐵粉們，可享5大特權，專屬入場快速通關、使用代幣兌換券免費體驗拍貼機／抽卡機、免費抽周邊、驚喜大禮包，還有讓人最期待的「獨家簽名合照」，可以在9/9、9/10、9/16、9/17獲得抽獎資格，有機會與出席的少女們簽名合照做互動。
此外，現場將於早上10:50分開放抽號碼牌，11點開放排隊入場，除了場內豐富的活動以外，場外排隊的粉絲們還可以體驗少女團體貼拍機，以及每位少女的個人卡片抽卡機。值得一提的是，還有可能出現野生的少女與大家互動。活動將於9/4至9/17在三創生活園區1F市民藝文廣場舉行，平日開放時間為11:00至晚間21:30、假日則為11:00至22:00。
另外還有「未來少女Ｘbeanfun！專屬寵粉活動日」，將在9/9（六）於ATT 4 FUN 信義店一樓戶外廣場舉辦，活動時間為14:00至16:30，由幻藍小熊、緋紅魅影接連登台演出，也請粉絲們千萬不要錯過喔！
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