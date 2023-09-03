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民眾黨內參民調柯文哲穩居第二　黃珊珊：多討論如何上架聯合政府

▲民眾黨總統參選人柯文哲總統競辦總幹事黃珊珊證實民眾黨內參民調穩居第二。（圖／NOWnews資料照）
▲民眾黨總統參選人柯文哲總統競辦總幹事黃珊珊證實民眾黨內參民調穩居第二。（圖／NOWnews資料照）

記者邱新博／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲總統競辦總幹事黃珊珊今（3）日表示，民眾黨內有做內參民調，柯文哲目前是穩居第二的狀態；黃珊珊強調，選舉不是比民調，人民最關心的是自己的生活與下一代的未來，領導人要清楚地告訴百姓將來如何治國、如何帶領台灣面對未來挑戰。

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黃珊珊說，每天都有很多份大選民調，民眾黨也有做內參民調，柯文哲目前穩居第二名狀態，但是離選舉還有四個多月，每一天可能都有很多變化，還是那句老話：「每個機構都有各自不同趨勢與結果，民調高高低低、參考改正就好」，人民最關心的還是自己的生活與下一代的未來，領導人要清楚地告訴百姓將來如何治國、如何帶領台灣面對未來挑戰。

黃珊珊指出，如果觀察四年前總統大選選舉結果與民調的比較，可以看出各家民調的準確度與公信力有些很離譜的，聽聽就好了；所以民調不要只看一天新聞，更不要只看一家，因為很容易被下標題與操作，每家都看看都聽聽，客觀評估，做自己的主人成為真正的自由選民。

黃珊珊表示，選舉不是比民調，而是比『民心』，如果只是為了要見面談誰跟誰配，誰做老大、誰做幾年，其實真的不必再浪費時間與媒體版面啦。

黃珊珊強調，大家要談，就應該是談政府體制改革、國土規劃、能源配置、居住正義與分配問題、更重要的是未來高齡少子、經濟衝擊的解決方案，台灣的未來不只是「下架民進黨」，而是如何「上架聯合政府」，政黨間更應該放下意識形態，團結台灣，創造和諧社會、建立聯合政府，進而創造兩岸和平，這些，絕對不該只是政黨間或個人間談權位分配而已。

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