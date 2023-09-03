民眾黨內參民調柯文哲穩居第二 黃珊珊：多討論如何上架聯合政府
民眾黨總統參選人柯文哲總統競辦總幹事黃珊珊今（3）日表示，民眾黨內有做內參民調，柯文哲目前是穩居第二的狀態；黃珊珊強調，選舉不是比民調，人民最關心的是自己的生活與下一代的未來，領導人要清楚地告訴百姓將來如何治國、如何帶領台灣面對未來挑戰。
記者邱新博／台北報導
黃珊珊說，每天都有很多份大選民調，民眾黨也有做內參民調，柯文哲目前穩居第二名狀態，但是離選舉還有四個多月，每一天可能都有很多變化，還是那句老話：「每個機構都有各自不同趨勢與結果，民調高高低低、參考改正就好」，人民最關心的還是自己的生活與下一代的未來，領導人要清楚地告訴百姓將來如何治國、如何帶領台灣面對未來挑戰。
黃珊珊指出，如果觀察四年前總統大選選舉結果與民調的比較，可以看出各家民調的準確度與公信力有些很離譜的，聽聽就好了；所以民調不要只看一天新聞，更不要只看一家，因為很容易被下標題與操作，每家都看看都聽聽，客觀評估，做自己的主人成為真正的自由選民。
黃珊珊表示，選舉不是比民調，而是比『民心』，如果只是為了要見面談誰跟誰配，誰做老大、誰做幾年，其實真的不必再浪費時間與媒體版面啦。
黃珊珊強調，大家要談，就應該是談政府體制改革、國土規劃、能源配置、居住正義與分配問題、更重要的是未來高齡少子、經濟衝擊的解決方案，台灣的未來不只是「下架民進黨」，而是如何「上架聯合政府」，政黨間更應該放下意識形態，團結台灣，創造和諧社會、建立聯合政府，進而創造兩岸和平，這些，絕對不該只是政黨間或個人間談權位分配而已。