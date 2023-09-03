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命理師斷言澎恰恰4年還千萬債務！他驚曝2次卡到陰巧合都有許效舜

▲澎恰恰（右）與《玫瑰之夜》製作人凌志文擔任《命運好好玩》來賓，暢聊當年2次卡到陰的靈異狀況都有許效舜在場。（圖／JET綜合台提供）
▲澎恰恰（右）與《玫瑰之夜》製作人凌志文擔任《命運好好玩》來賓，暢聊當年2次卡到陰的靈異狀況都有許效舜在場。（圖／JET綜合台提供）

記者江芷稜/綜合報導

適逢民間最禁忌的鬼月，當年主持《玫瑰之夜》鬼話連篇單元，開啟靈異節目風潮的綜藝大哥澎恰恰，和節目製作人凌志文受邀上JET綜合台《命運好好玩》揭露製作節目的祕辛，還帶來當年「太極峽谷」、「人面魚」和「紅衣小女孩」的靈異照片，把主持人何篤霖和陳亞蘭嚇得花容失色，他透露錄影兩次發生靈異狀況，嘉賓竟然都是許效舜，巧合令人毛骨悚然， 命理老師則是看了澎恰恰命盤後，鐵口直斷他在4年內會還清因拍電影積欠的數千萬元台幣債務。

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▲「靈異節目始祖」澎恰恰又再接案，將重現轟動全台的「玫瑰之夜－鬼話連篇」。（圖／甲上）
▲「靈異節目始祖」澎恰恰在電影《第九分局》重現轟動全台的「玫瑰之夜──鬼話連篇」。（圖／甲上）
當年《玫瑰之夜》的「鬼話連篇」開啟電視節目談鬼風潮，製作人凌志文起初以為撞鬼只是少數人經驗，沒想到節目討論度超高，還因為發生兩次靈異狀況，改到白天錄影，澎恰恰憶起當時攝影棚燈光突然一直閃，燈光師雙手一攤，意思是說我也沒動啊！後來找蘇明奎老師進來看，他笑指是有一位身著清朝戲服的演員在燈架上跳來跳去不肯離去，但是大家都看不到，何篤霖馬上詢問澎恰恰知道是誰嗎？澎恰恰笑說：「當然知道！但不能講！我怕祂來找我啦！」

澎恰恰加碼爆料兩次錄影出狀況的來賓都是許效舜，澎恰恰：「這個節目做了七年，來兩次出兩次，所以他有問題嘛！」當時許效舜講完第一個辛亥隧道的鬼故事，接著要講第二個故事，此時澎恰恰出現了異狀，忽然間不能動，但是意識還在，然後就開始哭，他聽到自己的聲音變女生，許效舜馬上打電話請師父來處理，澎恰恰至今記憶猶新，當他恢復意識睜開眼睛時，看到前面全都是人，因為事情傳開到整間電視台，大家都跑下來看，也因為如此「鬼話連篇」不敢在晚上錄影。

▲澎恰恰在《命運好好玩》被預測4年後還完債務，左起為何篤霖、凌志文、澎恰恰、陳亞蘭。（圖／JET綜合台提供）
▲澎恰恰在《命運好好玩》被預測4年後還完債務，左起為何篤霖、凌志文、澎恰恰、陳亞蘭。（圖／JET綜合台提供）
錄影完的後續更恐怖，許效舜結束後要去中廣，車上音響突然開始播放《海邊》這首歌，歌詞中有一句是「我從海邊走過。」許效舜馬上覺得不太對，他感覺到剛剛錄影時的女鬼應該是跳海往生的，澎恰恰則是因球隊開會要去餐廳，原本餐廳播放男生唱的西洋歌曲，他去廁所的時候，發現音樂中間夾雜著女聲，他就趕快衝出來，連忙問其他人剛剛有聽到女生唱歌嗎？沒想到大家都說沒有，嚇壞澎恰恰！

而澎恰恰的原創音樂劇《釧兒》也是離奇事件頻傳，《釧兒》在戶外演出，燈光、音響不斷發生狀況，後來有通靈的師姐指出釧兒確有其人，但明明這個角色是澎恰恰杜撰出來的，號稱會通靈的温貞菱告訴他能寫出這個劇本，是「某人」給他的靈感，後來澎恰恰每場演出都放一張椅子在音控，上面貼著釧兒，每年農曆7月也會超渡釧兒。

▲澎恰恰和兒子皮皮慶祝創業新開始，一切看似往好的方向進展。（圖／翻攝自澎恰恰FB）
▲澎恰恰和兒子皮皮慶祝泡菜新事業開始，希望盡快還完債務。（圖／翻攝自澎恰恰FB）
命理專家阿美老師則指出，從命盤上來看，澎恰恰個性非常善良簡單、肯付出，是沒有想太多的一個人，認為這是釧兒選上他的原因，覺得澎恰恰不會丟棄祂，還勸澎恰恰不能把這齣戲賣掉，要將《釧兒》在他的手上發光發熱，斷言澎恰恰會在4年內，大約在2027年將數千萬元台幣的債務還清，讓澎恰恰忍不住：「我可以私底下拜你做老師嗎？」本集內容將於9月4日晚間9點半播出。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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