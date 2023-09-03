命理師斷言澎恰恰4年還千萬債務！他驚曝2次卡到陰巧合都有許效舜

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澎恰恰加碼爆料兩次錄影出狀況的來賓都是許效舜，澎恰恰：「這個節目做了七年，來兩次出兩次，所以他有問題嘛！」當時許效舜講完第一個辛亥隧道的鬼故事，接著要講第二個故事，此時澎恰恰出現了異狀，忽然間不能動，但是意識還在，然後就開始哭，他聽到自己的聲音變女生，許效舜馬上打電話請師父來處理，澎恰恰至今記憶猶新，當他恢復意識睜開眼睛時，看到前面全都是人，因為事情傳開到整間電視台，大家都跑下來看，也因為如此「鬼話連篇」不敢在晚上錄影。
錄影完的後續更恐怖，許效舜結束後要去中廣，車上音響突然開始播放《海邊》這首歌，歌詞中有一句是「我從海邊走過。」許效舜馬上覺得不太對，他感覺到剛剛錄影時的女鬼應該是跳海往生的，澎恰恰則是因球隊開會要去餐廳，原本餐廳播放男生唱的西洋歌曲，他去廁所的時候，發現音樂中間夾雜著女聲，他就趕快衝出來，連忙問其他人剛剛有聽到女生唱歌嗎？沒想到大家都說沒有，嚇壞澎恰恰！
而澎恰恰的原創音樂劇《釧兒》也是離奇事件頻傳，《釧兒》在戶外演出，燈光、音響不斷發生狀況，後來有通靈的師姐指出釧兒確有其人，但明明這個角色是澎恰恰杜撰出來的，號稱會通靈的温貞菱告訴他能寫出這個劇本，是「某人」給他的靈感，後來澎恰恰每場演出都放一張椅子在音控，上面貼著釧兒，每年農曆7月也會超渡釧兒。
命理專家阿美老師則指出，從命盤上來看，澎恰恰個性非常善良簡單、肯付出，是沒有想太多的一個人，認為這是釧兒選上他的原因，覺得澎恰恰不會丟棄祂，還勸澎恰恰不能把這齣戲賣掉，要將《釧兒》在他的手上發光發熱，斷言澎恰恰會在4年內，大約在2027年將數千萬元台幣的債務還清，讓澎恰恰忍不住：「我可以私底下拜你做老師嗎？」本集內容將於9月4日晚間9點半播出。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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