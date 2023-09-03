林欽榮視察輕軌龍華橋 大順路191株雨豆樹加固防颱
高雄輕軌二階工程持續推進，副市長林欽榮今(3)日上午視察輕軌龍華橋新橋台鋼結構橋梁吊裝工程及雨豆樹加固保護作業，慰勉輕軌施工團隊投入人力物力全力趕工，讓吊裝工程得以順利完成並提前1日恢復道路通行；同時提醒海葵颱風來勢洶洶，務須特別加強輕軌沿線191株雨豆樹保護措施及確保加固作業。
記者蔡佳宏／高雄報導
林欽榮指出，龍華橋係目前輕軌二階施工路段最關鍵的工程要徑，輕軌施工團隊將士用命連夜全力趕工，順利於海葵颱風登陸前提前完成鋼箱梁吊裝作業，除避免即將到來的風雨影響施工外，亦能提早撤除封路交維措施，降低當地的交通衝擊。對於今年底輕軌成圓目標達成具有相當大的指標性意義。
林欽榮特別視察輕軌大順路沿線191株雨豆樹防颱加固情形，提醒輕軌施工團隊必須提高警覺，除採用綑綁繩索牽引拉固外並以鋼構件加強支撐，土壤裸露部分須以加蓋帆布以避免雨水沖刷流失，確保各項防颱整備完善。
捷運局表示，龍華橋新橋台鋼結構橋梁吊裝工程原訂工期為9/1(五)晚間8點起至9/4(一)凌晨6時，為避免海葵颱風登陸後風強雨大，高雄輕軌團隊積極調整施工作業程序增援人力物力，在專業施工團隊分工合作努力下，提前於9/2(六)下午完成鋼箱梁吊裝定位，並於大型吊車撤收後提前於9/3凌晨0時恢復交維通行。
捷運局指出，輕軌最後施工路段大順路(博愛路至中正路)段長約5公里，計有7座車站15座月台，目前已進入最後一個里程碑，即將成圓。施工團隊正以最大的努力加速各項施工作業，持續朝年底輕軌成圓目標邁進。