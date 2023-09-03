炎亞綸神隱2個月！低調現身普渡大會 「虔誠閉眼拜拜」近照曝光
藝人炎亞綸遭前男友耀樂控訴偷拍，身陷性醜聞，自上個月現身士林地檢署複訊，演藝工作停擺，至今未現身公開場合。神隱多時的炎亞綸昨（2）日現身品牌普渡大會，只見他身穿白衣T-Shirt，戴著口罩，拿著香虔誠拜拜，裝扮相當低調。
記者薛羽彤／綜合報導
知名精油品牌2日舉行中元普渡活動，作家瑪林老師貼出普渡的照片，人群中發現炎亞綸也現身裡頭，他穿著一件白色T-Shirt，臉上戴著眼鏡跟口罩，還有厚重的齊瀏海，照片中他閉著眼虔誠的祭拜，同場還有藝人謝佳見，不過瑪林老師目前已將照片撤下。據《壹蘋新聞網》報導，炎亞綸之前因買精油而認識瑪林老師，受邀來參加普渡活動，在現場待了約一個小時就離開。
炎亞綸自從遭到耀樂指控拍攝不雅片並散播後，重創演藝事業，藝人高宇蓁曾邀他當品牌代言人，也立即撤下廣告並解約；此外，他還被拔去十大傑出青年的資格。士林地檢署7月3日搜索炎亞綸住居所、工作室等3處，扣得手機等物，炎亞綸親自到署接受偵訊，檢察官複訊後，認定炎亞綸涉犯兒少性剝削，諭令50萬元交保，限制出境出海。
※【NOWnews 今日新聞
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