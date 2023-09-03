明天還有颱風假！「10縣市」達停班課標準 海葵最新風雨預估出爐
海葵颱風（國際命名：Haikui）今（3）日將登陸台東北部，今明兩天的風雨最為劇烈，不過明（4）日究竟還有沒有颱風假？根據中央氣象局稍早最新的「風雨預估」資料，明日0時至清晨6時，包括雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、花蓮、台東、澎湖、金門、連江等10縣市的最大陣風都達10級以上，達停班停課標準，明日上午至下午的風雨預估，氣象局則會在下午公布，實際情況仍由地方政府決定。
記者張志浩/綜合報導
據氣象局下午1時針對海葵颱風的風雨預估資料，明日0時至清晨6時，台南、高雄、屏東、台東的最大陣風都來到10至11級，平均風7至8級；雲林、嘉義、連江、金門最大陣風預估9至10級，平均風6至7級；澎湖甚至將有11至12級的最大陣風，皆達颱風假標準。其餘雙北至南投，平均風約5至6級，最大陣風8至9級，未達標準。
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，仍由各縣市政府自行決定。
雨量預估方面，在未來24小時，花蓮山區預估會有400至700毫米、平地300至490毫米最多，其次台東和也有300至490毫米、平地250至400毫米，高雄、屏東、宜蘭平地預估雨量皆落在150至250、宜蘭山區300至490毫米，其餘地區平地預估雨量都在50至100毫米之間，山區則是100至190毫米。