藍營批謀財又害命！農業部反擊：從巴西進口蛋一點都不奇怪

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徐也質疑，巴西蛋品質不佳，為何會在收購名單中？是誰給「超思」公司巴西蛋的收購保證？「超思」的八千多萬顆蛋錢誰付的？每批價格？進口蛋的品質有問題有沒有違約、罰款？
對此，畜牧司副司長李宜謙接受《NOWnews今日新聞》採訪時說明，進口雞蛋在海關都會逐批檢驗，合格才會放行進國內，不合格就會在海關退運銷毀，不會進到國內，可以進到國內的雞蛋都是檢驗合格、安全無虞的，請民眾放心，至於有無致癌風險要有科學依據，要請衛福部說明。
李宜謙也說，退運銷毀等成本由進口商自行承擔，農業部不會補貼，且進口商承擔這些成本就是很大的損失，不需要農業部再訂定相關懲處機制。
目前進口雞蛋中，土耳其、巴西進口雞蛋皆有違規紀錄，李宜謙指出，暫時沒有從這2國下單，但也不代表以後都不會再訂購，還是要看國內需求檢討，當時和超思合作是因為超思符合條件，價格具有競爭優勢，可立刻下單，並拿到沒有疫病的雞蛋，過去也有相關合格的進口紀錄。
近期開學加上颱風來襲，李宜謙預估，會出現一小段的消費高峰，但除了國內供應，也會釋出倉儲雞蛋，和加工業者換蛋，讓生鮮雞蛋優先釋出給民生消費需求。
農業部也透過新聞稿表示，各國進口雞蛋均依我國衛生及檢疫規定辦理進口，輸入雞蛋須檢附出口國官方衛生證明文件，除須符合我國檢疫規定外，輸入時食藥署逐批抽驗，合格者才可通關放行。
農業部強調，抽驗不合格者退運或銷毀，退運銷毀費用由業者自行吸收，不會由全民買單，更不會進到國內販售，食安皆有把關，請消費者安心，也請外界勿散播不實訊息。
農業部說明，從巴西進口雞蛋巴西是全球雞蛋主要輸出國，日本、新加坡、中東都有從巴西進口，日本更每個月從巴西進口1300萬顆以上雞蛋，巴西雞蛋品質受到許多重視食安國家的肯定。
針對外界質疑是因為品質有疑慮才沒有續訂巴西雞蛋，農業部表示，雞蛋專案進口的所有訂單會視國內雞蛋供需以及國內安全庫存量而定，優先考量國內雞蛋產量是否能自給自足，若有缺口，所有符合檢疫及衞生規定的各專案進口國雞蛋皆會依既有原則規劃下訂，而巴西進口雞蛋檢驗不合格率僅1.57%，138.24萬顆檢驗未通過雞蛋將全數銷毀，絕不會進到國內販售。