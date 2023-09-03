93軍人節樂園優惠！國軍93元遊義大世界　免費登台北101觀景台

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義大遊樂世界9月3日最後一天，憑軍人、國防部、軍校、海巡署、榮民、第二類退除役官兵權益卡、替代役等證明，購票入園只要93元，同行者則可享699元優惠（至多4人）。
📌六福村主題樂園：整個九月「國軍優惠299元」
六福村主題樂園整個九月都有敬軍月優惠，即日起至9月30日，現役軍人、軍校教職學生、替代役、退休榮民、國軍聘僱人員、國防部職員、海巡單位等身份適用，現場購票享299元優惠（原價1199元），同行親友可享優惠價699元（至多4位）；優惠限本人使用，須出示本人證件（如軍人身分證、國軍聘雇員工證、榮民證等）；提醒大家，國軍福利證因無法辨識身分故不適用；不適用於中型巴以上團體，也不得與其他優惠方案併用。
📌台北101：「國軍與直系親屬」免費登上觀景台
台北101慶祝93軍人節，即日起至9月3日點燈，感謝三軍將士守護台灣。即日起至9月30日，凡國軍官兵本人與兩位直系親屬（含配偶），可免費登上觀景台。活動執行採預約制，國軍官兵可先至台北 101 線上平台：Stage@Taipei101官網登記預約，現場備妥憑證入場。
凡在軍人節活動期間，只要民眾購買2張觀景台門票，即可獲得國軍限量版點心「可樂果喜馬拉雅山黑礦鹽口味豌豆酥」一份。