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93軍人節樂園優惠！國軍93元遊義大世界　免費登台北101觀景台

▲迎接93軍人節享受國軍樂園優惠，國軍93元遊義大世界今最後一天；六福村主題樂園整個九月，軍人入園299元。而台北101晚間點燈感謝三軍，祭出免費登台北101觀景台優惠。（示意圖／翻攝自義大世界臉書）
▲迎接93軍人節享受國軍樂園優惠，國軍93元遊義大世界今最後一天；六福村主題樂園整個九月，軍人入園299元。而台北101晚間點燈感謝三軍，祭出免費登台北101觀景台優惠。（示意圖／翻攝自義大世界臉書）

記者蕭涵云/綜合報導

迎接93軍人節！國軍樂園優惠別錯過，國軍93元遊義大世界今最後一天；而六福村主題樂園整個九月都有敬軍月優惠，軍人入園只要299元。而台北101今（3）日晚間點燈感謝三軍，祭出整個九月免費登台北101觀景台優惠。

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📌義大遊樂世界：「國軍93元」優惠
義大遊樂世界9月3日最後一天，憑軍人、國防部、軍校、海巡署、榮民、第二類退除役官兵權益卡、替代役等證明，購票入園只要93元，同行者則可享699元優惠（至多4人）。

▲‪超人氣卡通明星「熊熊遇見你」‬1001隻熊出沒在義大世界。（圖／義大世界提供）
▲‪義大遊樂世界「國軍93元」優惠最後一天。（圖／義大世界提供）
📌六福村主題樂園：整個九月「國軍優惠299元」
六福村主題樂園整個九月都有敬軍月優惠，即日起至9月30日，現役軍人、軍校教職學生、替代役、退休榮民、國軍聘僱人員、國防部職員、海巡單位等身份適用，現場購票享299元優惠（原價1199元），同行親友可享優惠價699元（至多4位）；優惠限本人使用，須出示本人證件（如軍人身分證、國軍聘雇員工證、榮民證等）；提醒大家，國軍福利證因無法辨識身分故不適用；不適用於中型巴以上團體，也不得與其他優惠方案併用。

▲即日起至8月31日，情侶於購票現場接吻10秒，即可享雙人優惠價1314元（成年原價每人1199元）。（圖／資料照，六福村提供）
▲六福村主題樂園整個九月「國軍優惠299元」。（圖／資料照，六福村提供）
📌台北101：「國軍與直系親屬」免費登上觀景台
台北101慶祝93軍人節，即日起至9月3日點燈，感謝三軍將士守護台灣。即日起至9月30日，凡國軍官兵本人與兩位直系親屬（含配偶），可免費登上觀景台。活動執行採預約制，國軍官兵可先至台北 101 線上平台：Stage@Taipei101官網登記預約，現場備妥憑證入場。

凡在軍人節活動期間，只要民眾購買2張觀景台門票，即可獲得國軍限量版點心「可樂果喜馬拉雅山黑礦鹽口味豌豆酥」一份。

▲整個九月，「國軍與直系親屬」可免費登上台北101觀景台。（圖／記者蕭涵云攝）
▲整個九月，「國軍與直系親屬」可免費登上台北101觀景台。（圖／記者蕭涵云攝）

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