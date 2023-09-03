台灣「最難放颱風假」不是台中！苗栗排第二 這裡10年僅放17天
中度颱風海葵直撲台灣，除了今（3）日一共有8個縣市停止上班上課之外，週一目前風雨、風力預估也有部分縣市達到停班課的標準，稍晚還是看各地方政府的決定。然而，你知道全台灣哪裡最難放颱風假嗎？不少人都認為台中、彰化一帶因為有中央山脈阻攔，因此應該是最難放颱風假的地方，但事實上本島冠軍是新竹縣市，其次則是苗栗喔！
記者張嘉哲/綜合報導
苗栗縣雖然日前被列入在陸上颱風警戒範圍內，但是日前宣布今（3）日正常上班上課，「苗栗縣政府消防局」就在臉書發文提醒大家資訊以外，也表示「根據統計，苗栗是全台灣本島最難放颱風假第二名的縣市，大家知道嗎？而本島的第一名則是新竹縣市喔！」
事實上，苗栗縣上一次全縣放颱風假的日子是2018年7月11日的瑪莉亞颱風，不過當天風雨並不大，其實原因是因為時任苗栗縣長徐耀昌認為，決定放不放颱風假當時有參考氣象局資料，但是考慮到桃竹苗共同生活圈的問題，如果說桃園、新竹宣布放假，苗栗沒放假，這樣可能會造成居民的不便。
而根據氣象局的資料從2008年至2018年的統計當中，其實被大家所認為最難放颱風假的台中、彰化，其實颱風假次數並沒有吊車尾，反而是跟台北市、新北市同樣排名第十名，在10年內放了22天的颱風假，這次海葵颱風來，四縣市（3）日也都沒有停止上班上課。
至於台灣本島最難放颱風假的冠軍就是「新竹縣市」，10年內各有17天颱風假，而苗栗縣則是拿下最難放颱風假第二名，10年內共18天颱風假，兩地同樣是在這次海葵颱風中，（3）日沒有放颱風假的縣市。而如果加上離島地區，冠軍則是由「連江縣」，10年內一共才放了11天颱風假；第二名則是金門縣，10年內僅放13天颱風假。