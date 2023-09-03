拒收詐騙集團割草機　被恐嚇「找竹聯」

我是廣告 請繼續往下閱讀
許女表示，8月20日在「大里＆霧峰人聯天室」看見署名「戴oo」的男子貼文，聲稱急售抽獎抽到家裡沒地方放的割草機，她查看戴男臉書介紹是新北農會員工放心不少，因此在貼文下留言有興趣，事後戴男私訊，提供保證書、割草機影片等資料，雙方愉快交談，許女要求北上面交，戴男表示可以貨到付款，二、三天後會寄出。
許女表示，割草機是買給東部鄉下的長輩使用，因此留下收貨個資，由於遲未收到貨品，26日中午她私訊戴男，發現戴男臉書更名為「黃oo」，她循名字找到黃先生在龜山區農會的照片，是位老先生，起疑長輩臉書私訊操作買賣的純熟度，因此打了多通私訊電話給「黃oo」都拒接，最後接了電話是年輕人口音，但堅稱是「黃oo」本人，還稱是原住民，她更加懷疑告知會拒收不要寄了。
「黃oo」掛她電話，留訊「明天就配送了」、「你不收我會告你」，她回覆要北上取貨並補償運費損失，不料對方竟貼出她家人的個資，恐嚇「我找竹聯的人找你」、「明天不收我就不客氣」，許女說當下她非常恐懼，回稱「我報警」，對方竟稱「不怕報警、你等」，還指她「一點信用都沒有」。
許女表示，她在臉書的資料都是「光明正大」，為了收貨還把家中的資料都傳給對方，她很害怕更擔心東部家人安危，求助市議員張芬郁協助，不要讓家人受害，並於隔天報警。許女表示，事後她向新北農會查詢，確定沒有該員工，28日物流公司寄送從中國大陸來的包裹，對方還私訊要她收貨，許女說：「怎會這麼無法無天！都被揭穿是假的了，還要求收貨？也不怕警察！還說我沒信用，到底是誰沒信用？」
張芬郁表示，臉書的詐騙訊息實在太多，呼籲臉書社群的管理員加強貼文管理，也提醒民眾不要透過臉書私訊購物更不要提供個資，若要求面交對方拒絕就取消交易，此外，詐騙集團的行徑已嚴重影響民眾的生活和對人性的信任度，她要求檢警加強查緝詐騙集團，法院也要提高判決刑度，多管齊下杜絕詐騙。