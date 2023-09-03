海葵颱風強襲台東縣！三仙台「14級強陣風」畫面曝 現場鏡頭停擺
中度颱風海葵（Haikui）持續朝逼近台灣，中心預計將在下午從台東縣登陸，成為睽違1472天來首個登陸台灣的颱風。海葵的暴風圈已經開始影響全台灣，尤其以東半部首當其衝，中央氣象局也表示，稍早已在三仙台附近觀測到14級強陣風，目前台東縣三仙台現場畫面也曝光了。
記者潘毅/綜合報導
東部海岸國家風景管理處在Youtube上進行即時轉播，將綠島南寮漁港、台東三仙台、花蓮大石鼻山等地的即時影像全都進行實況轉播。其中三仙台風景區的八拱跨海步橋鏡頭，更是已經顯現超級強勁的風勢，到了下午1點40分時，鏡頭更因海葵的強勁風雨而斷線維修，過程吸引了破6千名網友在線上同步觀看。「東部海岸國家風景管理處」也指出，是因為停電才造成鏡頭停擺，非鏡頭被吹壞。中央氣象局表示，稍早已在三仙台附近觀測到14級強陣風。
至於海葵颱風影響台灣的詳細時間點為何？中央氣象局表示，海葵颱風暴風圈在今（3）日清晨從台東附近觸陸，今明兩天的風雨最為劇烈。以目前路徑和速度判斷，海葵颱風很有可能在今日下午至傍晚，「中心登陸北台東」，入夜往台灣西南部地區移動，因此南部降雨從今晚開始也會增強，預計高雄、屏東也會有豪雨出現，呼籲民眾加緊做好防颱準備。
🟡颱風強風告警範圍
⚠️台東縣：臺東市、成功鎮、卑南鄉、東河鄉、長濱鄉