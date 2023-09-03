海葵颱風往台灣暴衝！專家估「下午3點登陸台東」 明凌晨才出海
海葵颱風（國際命名：Haikui）近期強度略為增強，臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」表示，「海葵加速狂奔中，剩下50多公里，提早下午3點左右，在台東成功附近登陸」，中央氣象局提醒民眾，颱風登陸後各地風雨將逐步增強，尤其東半部和南部地區最為劇烈，預計今日深夜至明（4）日凌晨，海葵颱風從西半部出海。
記者張志浩/綜合報導
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提及，海葵正向西加速中，再過2至3小時就會登陸台東陸地，睽違1400多天的無颱登陸紀錄，就此結束。過去6小時颱風跟台灣陸地已經開始有所互動，導致行進方向開始搖擺，隨著更靠近陸地，速度會明顯減慢下來。
此外，海葵颱風預計今天下午至傍晚，將於花蓮豐濱至台東太麻里間登陸，又以台東成功附近機率最高， 今天深夜至明日凌晨左右，海葵颱風將於嘉義至高雄間出海，並短暫停滯整合，進入台灣海峽。由於導引氣流減弱的關係，繼續慢速西行，持續朝中國廣東汕頭附近前進，週一晚間台灣本島才會脫離暴風圈。
氣象局預報員劉宇其責提及，海葵颱風越接近台灣，就會受到陸地影響出現些微的南北擺動，因此在下午登陸北台東時，無論是長濱、成功或東河都有機會。目前海葵颱風的暴風圈已經籠罩雲林以南、南投和宜花東地區，陸上警報範圍持續是宜蘭、花蓮、台東、新竹、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、澎湖。