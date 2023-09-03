日本執政聯盟將擴大？傳自民黨擬拉攏國民民主黨

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玉木連任後的任期將持續到2026年9月底，他在當選致詞時說，「將竭盡全力讓國民民主黨變得強大」，也表明有意讓幹事長榛葉賀津也續任。
有關跟日本政府及執政黨方面的合作，玉木昨天強調「為了實現政策，將進行超越黨派的協商與合作」。
傳出自民黨內部有一個構想，也就是在首相岸田文雄9月進行內閣改組時，邀請一名國民民主黨幹部入閣，建立新的聯合政府。自民黨計劃未來跟玉木等人展開正式協調。
玉木昨天在記者會上談到加入執政聯盟時僅說，「完全未接獲徵詢，現階段我們並非能組成執政聯盟的政黨」。玉木也否認入閣傳聞說「我不會成為閣員」。
玉木在這一次代表選舉投票中，獲得1萬3757名黨員及支持者、202名地方議員、6名預計投入選舉的參選人及14名國會議員支持，以壓倒性之姿擊敗對手前原誠司。
國民民主黨這次代表選舉可說是黨的路線之爭，玉木代表的是與執政黨進行協調的路線，而前原代表的路線是跟其他在野黨合作。
富士新聞網報導分析國民民主黨未來發展時指出，儘管傳出有可能加入自民黨與公明黨的執政聯盟，但另一方面，選舉結果也留下前原陣營部分人士可能離去造成分裂的隱憂。
國民民主黨擁有21名國會議員，身為在野第3大黨若在國會重要法案支持執政黨，將影響在野陣營的團結，因此，國民民主黨接下來的立場可能為日本政局投下變數而備受關注。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1120903