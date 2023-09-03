7-11店員來真的！防颱「五花大綁OPEN將」 眾見事故照笑翻了
海葵颱風來勢洶洶，預計下午三點颱風中心從台東登陸，除了花東地區第一時間受到影響外，中南部地區在週一也會帶來持續性的風雨，各地防颱作業都不敢輕忽。然而，就有網友分享有南部超商店員因為提前做防颱準備，結果把門前的吉祥物「OPEN將」直接五花大綁，讓不少人笑翻，但也有人認為綁太誇張，直到有人發出曾經OPEN將慘案之後，瞬間所有人秒懂店員的做法。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出照片表示「五花大綁」，只見貼出的照片中，一家中南部的7-11店員為了提前做好防颱準備，將店門口的OPEN將進行五花大綁，不僅身體捆上麻繩，背後也用多逃麻繩固定在欄杆上面，就怕颱風來，風雨太強把吉祥物給吹飛。
然而不少人看到照片後笑翻「綁成這樣，店員真的是哪位我看一下」、「笑到不行，真的很open餒」、「太好笑了，OPEN將的五十道陰影欸」、「幫他綁的店員晚上都在玩什麼.....這個綁法不行唷」、「這個員工我看你是很熟練喔，太好笑了」不過也有人表示「綁成這樣也太誇張，欄杆不會吹飛吧」、「是有多怕飛走，這個不是非常重的嗎？」
然而就有網友表示「防颱準備要做好啊，之前被吹到路上去欸，真的」、「因為颱風天會被吹跑，真的有跑到馬路上過」，而根據貼出的照片，一個風雨交加的夜晚，真的曾經有7-11的OPEN將跑到路上的慘案，原來過去有先例，所以才讓店員用盡各種辦法固定吉祥物，也意外掀起熱議，讓不少網友笑翻。