海葵颱風再走50公里就登陸！綠島吹16級強風 宜蘭雨量達307毫米
海葵颱風（國際命名：Haikui）在今（3）日下午2時，中心距離台東陸地僅剩50公里，中央氣象局預報員劉宇其表示，預估海葵颱風會在下午3點左右從台東的成功至東河登陸，提醒民眾，海葵颱風結構扎實、颱風眼清晰，稍早路徑通過綠島時，吹起16級強風，台東成功也有15級陣風，東半部、南部的風雨越晚也會越明顯。
記者張志浩/綜合報導
劉宇其指出，海葵颱風將在下午3點左右從台東的成功至東河登陸，特別要提醒民眾，在颱風眼通過時，該地區風雨會有趨緩的感覺，但隨著颱風眼通過，周圍眼牆抵達時，第二波風雨可能會比第一波還強，此外，颱風傍晚持續往西，中南部傍晚過後風雨增強、東半部風雨持續劇烈，入夜後雲林以南都要小心10至11級強風。
劉宇其說明，海葵颱風在登陸台灣後，整體強度會快速減弱，最快今日深夜或明（4）日凌晨會轉為輕颱，並往台灣海峽移動，預期海葵颱風明天晚上暴風圈會脫離台灣本島，不過考量到金門等外島地區，陸上警報可能要等到週二上半天解除，海景則可能在週三（9月6日）解除。
氣象局指出，從昨（2）日今日下午14時，出現較大累積雨量最多為「宜蘭縣鴛鴦湖」307.0毫米，其次是「花蓮縣赤柯山」278.5毫米，「臺中市南湖圈谷」263.0毫米，「新竹縣西丘斯山」214.5毫米，「臺東縣蘭嶼」206.0毫米。