徐巧芯稱8萬公斤超思進口蛋含致癌物　洪申翰：最惡質的造謠

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洪申翰解釋，進口雞蛋是個專業，過程的把關也要很嚴謹，但邏輯沒那麼複雜，首先要先拿到出口國的檢疫與衛生證明文件；其次是進口的雞蛋要逐批檢驗；接著到了台灣後，要先經過農業部防檢局針對檢疫問題的逐批檢驗；過了檢疫這關，要再經過衛福部食藥署針對安全的逐批檢驗。上述只要有不合格，就要全數銷毀或退運，而且由廠商負擔所有的支出，政府不會出一毛錢。
洪申翰指出，從出口國出來不合格的雞蛋，不用大驚小怪，重點在邊境的逐批檢驗，能嚴謹地把不合格的雞蛋驗出來，然後全數銷毀或退運。簡單說，每批進口蛋都會受檢驗，只要上述有一個環節不合格，就進不了台灣，就是這麼簡單。
洪申翰表示，事實上在農業部長陳吉仲自臉書上也早坦蕩蕩地寫明，防檢署在入台第一關，逐批檢查出217.59萬顆蛋有檢疫問題，食藥署檢查出488.49萬顆在安全上不合格，合計706萬顆的雞蛋，都已全數退運跟銷毀，這些蛋根本進不了台灣的市場。從這個數據可以知道，有在邊境被驗出不合格雞蛋，因而被要求銷毀或退運的進口商，並不是只有「超思」。
洪申翰說，各個雞蛋出口國或進口商，都可能會有極少數的蛋被檢驗出不合格，重點是嚴格地落實退運跟銷毀就好，根本不用大驚小怪。但徐巧芯刻意凸顯「超思居然有被檢驗出不合格」，隱蔽完整風險管理資訊，胡謅出一大篇狀似「政府跟特定廠商超思秘密合謀，要來謀財又放水害命」的指控，「這是最惡劣的扭曲造謠」。
洪申翰表示，徐巧芯為了打擊執政黨，不惜再用謠言造成市場的恐慌，真的沒有比這更下三濫的了。如果巴西進口蛋因為有極少數檢驗不合格，就都要被認定成「害命蛋」，那為何日本每個月要跟巴西進口超過1300萬顆？
洪申翰說，政府當然該強化雞蛋供銷的風險管理體質，但上會期行政院提出用疫後經濟特別預算，去補助禽舍的優化改建，來降低未來蛋業的產銷風險時，一樣被在野黨批評為大撒幣的政策買票。缺蛋時政府緊急應變，補貼進口價差來平抑蛋價，事後又要被打成「掏空國庫」，難道是要政府「躺平」嗎？「還是在野黨真的認為，讓母雞們沈浸在每天的造謠跟扭曲中，有助於母雞加速下蛋？」