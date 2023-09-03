質疑李玟死因不單純！甄妮忍不住發聲 「關鍵錄影帶被洗掉」
天后CoCo李玟上個月過世，日前微博上流出一段長達9分鐘的音檔，李玟在裡頭痛哭指控《中國好聲音》黑箱，好友甄妮近期則是時常在臉書發文替李玟抱不平，眼見《好聲音》終於停播，她透露暫時休戰。但隨即於今（3）日稍早再度發文，認為李玟的死因不單純，懷疑關鍵錄影帶被洗掉了。
記者吳雨婕／綜合報導
甄妮在臉書發文表示：「抱怨別人不如反省自己，抱怨只會讓事情更糟，與其抱怨，不如盡快化解困境，真誠道歉才是良策！」接著在留言處提到：「驗屍報告出爐要4到6個月，7、8、9、10、11、12，年底揭露，現在都不用多說，耐心等候。」似乎是在說李玟的驗屍報告出爐的大致時間。
甄妮還提到，「照道理說，救傷車上必有全程錄影，活著上去，死著下來，到底發生什麼事，拿出影帶就揭曉，錄影帶呢？錄影帶呢？不會被人洗掉了吧！那麼懸疑！」事實上，李玟傳出是輕生離世，不過有港媒報導，李玟在救護車上嘔吐，過程中嘔吐物卡到肺裡，導致最後窒息身亡，當時李玟二姊李思林（Nancy）表示，希望外界不要亂猜測死因，一切等法醫的屍檢報告出爐。
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