陳澤耀專訪／曾來台發展當温嵐師弟！爆「合約糾紛」斷送音樂事業
馬來西亞男星陳澤耀，在溫情電影《我和我的賽車老爸》中飾演天才車手阿駿，遭逢車禍意外後意志消沉，直到遇見温昇豪與陳少卉演出的父子檔，才帶給他重返賽道的力量。陳澤耀接受《NOWnews今日新聞》專訪時透露，曾簽約來台發唱片，成為温嵐、張棟梁、吳克群等人的師弟，卻因為經紀公司內部問題，鎩羽而歸。
記者黃雅琪／台北報導
陳澤耀最早耕耘於歌舞劇，後來與郭曉東組成男團「東于哲」出道，發行過多張專輯也拍過電視劇；歷經合約與音樂版權問題後，雖然暫時無法繼續發展音樂事業，但陳澤耀卻也因此回歸最愛的演員身分，戲劇邀約一部部接著來。
曾主演于中中導演2009年電視劇《逆風18》，當年陳澤耀因為口音太重被導演痛罵，不服輸的個性促使他快速進步，每天看台灣戲劇、新聞校正咬字，抱著劇本睡覺，1週後終於獲得導演認可；回想起這段奮鬥史，陳澤耀至今仍相當感謝導演：「如果沒有他的督促，就沒有今天的我。」
小童星陳少卉演活角色周宇冬，在片場冷靜完工後還要寫作業，看在陳澤耀眼裡相當不捨，他希望自己未來的小孩能自由發展，想做什麼就去做！他本身則是個性調皮、兒時經常翹課，陳澤耀笑說小時候常被父親痛打，父子倆因而產生隔閡，一直到去年買了1輛越野車，兩人開始有共同話題後「心的距離更近了！」現在還會一起去野營、修車，重拾父子情誼。《我和我的賽車老爸》9月8日於全台溫馨獻映。