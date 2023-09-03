嘉義矯正塾展出「交織1921」水墨師生聯展

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黃敏惠表示，嘉義市自1914年發展木材產業，嘉義市政府文化局以舊監獄宿舍群為核心，打造「實驗木場」，並透過「以修代租」計畫，讓這片宿舍群的成功轉型，喚起年輕學子和市民對古老建築的關注，藉由多方合作提升了老建築的再利用價值，結合「舊屋力」、「以修待租」等政策，讓嘉義市成功邁向「木都2.0」，也重新詮釋木造文化。
黃敏惠提到，很高興在這處新舊共融、激盪不同世代火花的場域，能夠舉辦「交織1921」水墨師生聯展及音樂會，以年輕藝術家追求自由、創新的理念，及水墨藝術與悠揚樂音為畫都嘉義市更添藝文氣息，也以藝術為這些老建築注入新生命。期待民眾在走訪舊監宿舍群時，也前來欣賞年輕藝術家們的作品，品味一如活化的老屋般，舊中有新、源源不斷的活力。
本次「交織1921」水墨師生聯展不僅豐富舊監宿舍群的藝文氛圍，也以藝術回饋社會。策展人黃聿宥將作品「招財貓」捐作公益拍賣，義賣所得將全數捐助弱勢團體，以藝術傳遞溫暖。黃聿宥表示，就讀嘉義高工建築科的他，因城市探索課程而走訪嘉義舊監宿舍群，嘉義市積極推動老屋活化、社區營造的能量，以及修繕團隊重新為老屋賦予新價值、修舊如舊的理念讓他深深被打動，因此將展覽地點選在矯正塾1921，期待以墨色與樂音結合，以「傳統與創新」元素，讓老屋與水墨藝術一同被看見，吸引更多人一同見證舊監與藝術之美，畫展將展至9月10日，歡迎所有民眾前來。
市府文化局表示，市府透過「以修代租」計畫，將頹圮的舊監獄宿舍轉化為木業工藝聚落，目前已有16個單位參與其中。讓這片宿舍群成功轉型，並喚起年輕學子和市民對古老建築的關注。在多方合作下，提升了老建築的再利用價值，並獲得日本今年GOOD DESIGN AWARD、2022年德國iF設計獎及第十屆台灣景觀大獎地方創生類傑出獎等國內外多項大奬的肯定，讓嘉義市成功邁向「木都2.0」。