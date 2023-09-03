海葵颱風強襲台東！馬偕醫院旁大樹倒下 綠島住戶「水塔被吹飛」
海葵颱風（Haikui）強勢襲擊台灣，目前東半部縣市已經感受到強烈的風雨，甚至已經有毀損災情傳出。包含在綠島就有民眾目擊其他住戶頂樓的水塔被強風吹走、台東馬偕紀念醫院附近也已經有大樹倒下。
記者潘毅/綜合報導
海葵成為近4年來首個登陸台灣的颱風，中心下午已經從台東縣登陸，中央氣象局資料顯示，稍早已在三仙台附近觀測到14級強陣風，台東各地災情也逐漸傳出。
稍早有民眾在臉書社團《就是愛綠島》上目擊在南寮港口住戶樓上的黑色水塔被強風吹倒，之後更從屋頂落下，被吹到道路中央，目前已經被其他熱心民眾安置在倉庫中。
此外，也有台東縣民在《台東臉書災害通報》社團上回報，下午3點的時候，馬偕紀念醫院附近有一顆大樹倒下，擋住了一半的道路，請小心駕駛或繞道而行。
截至下午2時30分，海葵颱風目前距離台灣僅剩50公里，中央氣象局預估，海葵颱風將會在傍晚左右登陸台東成功至東河一帶，除了東半部、南部雨勢會增強外，今日東南部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區有13至15級強陣風，臺灣各沿海空曠地區及澎湖、馬祖將有10至11級強陣風，其他地區及金門也有局部8至9級強陣風出現的機率。