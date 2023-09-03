活動稱「愛諭不加蔥」遭質疑切割黃國昌 王婉諭澄清：要反轉標籤
時代力量黨主席王婉諭12日於台北市將舉辦將舉辦首次青年之夜「愛諭不加蔥」活動，邀請民眾離開鍵盤來一場「真實的對話」，不料「不加蔥」說法引發部分黨內人士反彈，認為是在切割前主席黃國昌。對此，王婉諭澄清表示，時代力量自創黨以來深受側翼、網軍文化所害，發想名稱時覺得加蔥是廚房內平常的事，希望將加蔥的標籤轉化，才變成活動標題。
記者邱新博／台北報導
網路上形容時代力量的「加蔥」說，是因為時代力量前主席黃國昌擔任立委期間，時代力量的表現常常像是廚師在廚房煮牛肉麵，在快端出桌時時代力量才會出現說「要加蔥」進去，不加就會不夠味，不加就會開始鬧，但加了之後就會說整個廚房只有時代力量在做事；或是在鬧的時候牛肉麵端不出去，時力就躲起來或罵主廚不會做菜；這個綽號也會被拿來形容黃國昌。
對於時代力量黨內有部分支持者對於王婉諭「不加蔥」的活動名稱認為是在切割黃國昌、引發不滿。王婉諭受訪時澄清，時代力量從創黨以來，深受側翼、網軍的惡質文化所害，這些人以黨同伐異的方式四處出征，對於立場不同者，動輒貼標籤、斷章取義。
王婉諭說，希望社會能更進步的倡議成了「加蔥」，善盡職責對執政黨的監督則成了「背刺」，這些攻擊從過去對黃國昌，到現在對她、時代力量立委陳椒華及立委邱顯智三名黨籍立委皆然。
王婉諭表示，她始終相信這樣的言論與文化並非台灣社會真正的價值，許多人仍然願意以理性的方式進行對話，因此才會舉辦實體的「青年之夜」，歡迎不論支持者、酸民，都能一起來參加，在現實生活中以面對面的形式來交流。