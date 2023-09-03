海葵颱風全台累積4萬戶停電！台東賓朗「整排電線杆」被強風吹倒
（更新時間16:00）海葵颱風（Haikui）強勢襲擊台灣，今（3）日下午東部各縣市已經被強烈風雨侵襲，甚至有毀損災情傳出。據台電官網資料顯示，本次海葵颱風已經累積造成全台4萬戶出現停電災情，甚至有民眾目擊，台東賓朗「整排電線杆」強風吹倒的畫面。
記者潘毅/綜合報導
有台東縣民在《台東臉書災害通報》社團上回報，在台東縣卑南鄉賓朗村附近，已經有許多路段的電線杆，被海葵的強風所吹倒，現場已經看到台電工程車抵達，正在進行搶修工作當中。
據台灣電力公司官網資料顯示，截至今（3）日下午4時，全國曾停電用戶數 51738 戶，目前已修復用戶數 28915 戶，目前仍停電用戶數 22823 戶。其中台東縣目停電數19993戶、花蓮縣1471戶、南投縣1100戶、新北市259戶。
截至下午2時30分，海葵颱風目前距離台灣僅剩50公里，中央氣象局預估，海葵颱風將會在傍晚左右登陸台東成功至東河一帶，除了東半部、南部雨勢會增強外，今日東南部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區有13至15級強陣風，臺灣各沿海空曠地區及澎湖、馬祖將有10至11級強陣風，其他地區及金門也有局部8至9級強陣風出現的機率。