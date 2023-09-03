保密到家！已找到2024選舉副手 郭台銘：現在不能透露
鴻海創辦人郭台銘宣布獨立參選2024總統後，各界屏息關注搭檔副手人選。郭台銘競選辦公室發言人黃士修今（3）日受訪透露，郭已告知他找到副手人選，不過他不清楚也沒過問。對此，郭稍早受訪時被問及，該副手人選的身分？他則表示「現在不能透露。」
記者翁子竣／台北報導
針對郭台銘參選2024總統副手，黃士修今上午受訪說坦言，「他（郭台銘）說找到了，我不知道到底是誰」。媒體追問，是男性還是女性？黃士修也說，他真的不知道，完全不過問，「而且我拒絕他告訴我。」
郭台銘今下午來到新埔褒忠亭義民廟參拜，也被問到副手身分？郭台銘說，要選擇一位能夠為人民做事，又能符合民眾期待，且協助他的不足，確實是一個非常重要，也花時間的課題。郭還表示，變成一個猜謎遊戲，「其實我應該講我們應該保密到家。」至於是什麼方面的人才？他也語帶保留稱，「現在不能透露。」
有媒體則問到，找「台灣第一名模」林志玲？郭台銘則笑說， 這是很嚴肅的話題不開玩笑。
此外，郭台銘今到忠亭義民廟參拜，日前因公開批國民黨，導致後續退黨的前苗栗縣長徐耀昌也到場陪同。郭台銘說，徐耀昌陪他來是一個信心，他今天就是來學習客家人文化與拼鬥精神，「一定要拼鬥到中華民國能夠贏回來，讓台灣人民能贏回來。」