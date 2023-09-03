中颱海葵陸警　第四作戰區取消軍人節假期投入災防

緊盯海葵颱風最新動態！高雄市海洋局加強防颱整備降低養殖損失

▲高雄市海洋局加強防颱整備工作，到養殖區請業者對魚塭作預防性洩水，或裝設防護網，以避免水產品溢流，降低養殖損失。(圖／高雄市政府海洋局提供)
▲高雄市海洋局加強防颱整備工作，到養殖區請業者對魚塭作預防性洩水，或裝設防護網，以避免水產品溢流，降低養殖損失。(圖／高雄市政府海洋局提供)

記者黃守作／高雄報導

高雄市政府海洋局依據中央氣象局資訊，海葵颱風逐步逼近台灣，暴風圈很高機率侵襲台灣陸地，預計今(3)日至4日將影響高雄地區，並帶來豪大雨，沿海低窪地區須留意海水倒灌及積淹水，該局為防範颱風可能造成的養殖損失，已籲請漁民應隨時密切掌握颱風動態，並進行防颱整備，以降低養殖損失。

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高雄市政府海洋局局長張漢雄表示，颱風將至，海洋局再次呼籲漁民朋友應儘早檢修養殖設施，做好防汛措施，檢修備用發電機能否正常使用並添足用油，且務必巡檢漁電共生及建物太陽能板的結構安全、加強巡視水閘門、保持操作正常，調節性洩水。
 
張漢雄說，必要時請漁民於塭堤加設防護網，以減少魚塭溢堤或潰堤時，因養殖物流失而造成損失，並請視養殖物種，做好相關預防措施，防止短時間強降雨造成魚塭鹽度、水質急速變化影響養殖物，提早做足防汛因應準備。

▲高雄市政府海洋局也到各漁港查看漁船是否確實繫上纜繩，以維護安全。(圖／高雄市政府海洋局提供)
▲高雄市政府海洋局也到各漁港查看漁船是否確實繫上纜繩，以維護安全。(圖／高雄市政府海洋局提供)
張漢雄亦籲請漁民嚴防颱風可能對漁船帶來的災害，如遇緊急情況，應立即利用船上通信系統與附近電台或鄰近漁船聯繫，取得適時的救助。

對於在港內避風的漁船，則請漁友應繫緊纜繩，並做好相關避碰措施，以防強風造成纜繩斷裂，導致船隻漂流或船體因彼此碰撞而受損。

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